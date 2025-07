Meghalt egy hegymászó a Turul-szobornál

Egy mentőhelikopter tűnt fel a tatabányai Turul-emlékmű közelében. A helyiek nem tudták, mi történhetett, de a Kemma megkereste a katasztrófavédelmet, és kiderült, mi történt.

Fotó: MTI/Katona Tibor

A mentőhelikopter nem ok nélkül hagyta el a bázisát, ugyanis egy hegymászó gabalyodott bele a kötelébe olyannyira, hogy mentésre szorult.

Laczkó Melinda, a vármegyei katasztrófavédelem tűzoltó alezredese a lap megkeresésére elmondta: a helyszínre a mentők, egy mentőhelikopter, a tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédők érkeztek ki, akik a jelen lévő civilekkel együtt viszik a bajba jutott mászót olyan helyre, ahol a mentőegységek is hozzáférhetnek.

Arról, hogy a baleset melyik útvonalon történt, ide kattintva olvashatnak.

Meghalt a hegymászó

A lap később arról írt, hogy

a bajba jutott hegymászó életét vesztette.

A Kőhegy sétánynál található sziklafal oldalán kiépített hegyi úton egy középkorú férfi sziklamászás közben megcsúszott, és leesett a kötélpályáról. A szerencsétlenül járt hegymászó a helyszínen meghalt – közölte Digner István őrnagy, az ORFK kommunikációs szolgálat sajtóügyeletese.

A helyszínelés még tart, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.

Most kaptuk a tragikus hírt, hogy ma a tatabányai Kő-hegyen az egyik via ferrátán balesetet szenvedett és meghalt egy fiatalember. Saját biztonsági felszereléssel mászott, ekkor történt a szerencsétlenség. A helikopteres mentést követően hiába próbálták újraéleszteni – számolt be az esetről a Vasalt utak – via ferrata Magyarországon csoport.