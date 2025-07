Orbán Viktor elárulta, miért biztonságos az Otthon start program

Az Otthon start program egy biztonságos, forint alapú hitel, melynek felvételével a lakásbérlésez képest havonta sok tízezer forintot spórolhatnak a fiatalok – jelentette ki a miniszterelnök pénteken, arra a biztatva a fiatalokat, hogy fontolják meg a felvételét.

A miniszterelnök kiemelte: a hitel biztonságos, és ellentétben a magas kockázatú devizahitellel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: azok a fiatalok, akiknek saját erőből kell megoldaniuk az otthonteremtésüket, jobban járnak, ha fölvesznek egy ilyen hitelt, vásárolnak egy lakást és kifizetik a kormány által lecsökkentett, kamattámogatott törlesztőrészletet, mintha ugyanezt az összeget albérletre, lakásbérletre fizetnék ki.

Miért biztonságos a hitel?

Hozzátette: szemben a bérleti díjjal, amit a lakástulajdonosnak fizetnek, a saját lakásra felvett hitel törlesztésével a később saját tulajdonukba kerülő otthonért fizetnek a fiatalok, ezzel tehát vagyonuk keletkezik – mondta. A miniszterelnök kiemelte: ellentétben a magas kockázatú devizahitellel, amelybe a bankok és a Gyurcsány-kormány együtt belecsalták az embereket, mert nem mondták meg nekik, hogy kiteszik magukat az árfolyamkockázatnak,

az Otthon start biztonságos, forint alapú hitel.

A kölcsön, melyet a kormány már részleteiben kidolgozott az érintettekkel, így elsősorban a bankokkal és az építőipar szereplőivel, 3 százalékos fix kamatozású, 25 évre felvehető, és legfeljebb 10 százalék önerőt követel meg,

a megvásárolható lakás értéke pedig 100, ház esetében 150 millió forint.

Orbán Viktor jelezte azt is: az ő legkonzervatívabb számításai szerint is, ha megépül 10 ezer lakás, akkor az a nemzeti gazdasági teljesítményben egyszázalékos növekedést hozhat, és most könnyen megépülhet évente 30–50 ezer lakás.

Megjegyezte ugyanakkor, ez az ajánlat nemcsak új építésű, hanem használt lakásokra és házakra is vonatkozik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)