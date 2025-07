A pilóta elárulta: ezért veszélyes a felszállás viharban

Noha nem minden vihar veszélyes, fontos, hogy ne becsüljük alá a természetet – fogalmazott lapunk kérdésére egy Airbus-pilóta, aki szerint ebben a kérdésben egyszerűen nincs helye politikának, és a Budapest Airport jól döntött. Az olyan viharok esetén ugyanis, mint amilyen hétfőn megtépázta fél Magyarországot, veszélyes lett volna bármilyen gépet útnak indítani.

Mint ismert, hétfőn nem kímélte a vihar a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret sem, az intenzív vihar miatt lezárták a repülőteret, amire Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: volt egy zápor, ami miatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet.

– Ilyen viharok esetén a repülőgépek nem tudnak fel- és leszállni biztonságosan, a szélvihar miatt a kifutókra törmelék kerülhet, de a hirtelen lezúduló eső miatt víz alá kerülő kifutópályát is le kell zárni – jelezte lapunk forrása.

Az egyik legnagyobb veszélyt a repülőgépekre az intenzív zivatarok esetén az oldalszelek jelentik, akár 40-60 csomós oldalszelekkel kell számolni: egy átlagos utaszsállító oldalszélbírása 35-40 csomó között van, de vannak olyan Airbusok, amelyek sokkal érzékenyebbek az oldalszélre – fogalmazott az utasszállító-pilóta.

Az úgynevezett szélnyírás is sok bajt okozhat, amely a hirtelen irány- vagy sebességváltozásokat jelenti a légáramlatokban. Ez ugyanis a felszálláskor és a leszálláskor is képes megváltoztatni a gép felhajtóerejét. – Ez azért jelenthet gondot, mert ilyenkor a repülőgép még alacsonyan van és kis sebességgel repül, ezáltal sokkal nehezebb korrigálni – fűzte hozzá.

Kifejtette, a villámcsapás ugyan ritkán okoz katasztrófát, de előfordulhatnak ebből adódó elektronikai hibák, ami különösen a felszállás szakaszában jelenthet veszélyt.

– Ilyenkor a kiszolgáló személyzet is leáll a munkával, mondjuk hiába érkezik meg egy járat a legnagyobb viharban, előfordulhat, hogy az utasok még órákig a fedélzeten ragadnak, mert a villámlások közepette senki sem fogja a lépcsőt a repülőgéphez tolni. Ez a világ minden pontján így működik, a biztonsági protokollok betartása segít, hogy a tragédiákat elkerüljük – példázta.

A pilóta arra is kitért, erős viharok esetén rosszak a látási viszonyok és az erős turbulenciával is számolni kell. – Bár az Airbusok modern technikai eszközökkel vannak felszerelve, fontos, hogy a pilóta és a személyzet se legyen vizuálisan korlátozva, ez ugyanis növelheti a hibalehetőségeket. De a jégeső sem játék, a jégszemcsék megrongálhatják a hajtóműveket és a szélvédőt is, de a szenzorokban és az orrkúpban is jelentős kárt okozhat, veszélyeztetve az utasbiztonságot – jelezte.

Arra a kérdésre, hogy viharok esetén miért nem halasztanak el minden felszállást, a pilóta leszögezte, nem minden vihar veszélyes, és a repülésbiztonságért felelős szakemberek folyamatosan figyelik a zivatarcellákat. – Ha a körülmények kockázatosak, a légiforgalmi irányítás mellett a pilóták is dönthetnek úgy, nem szállnak fel – mondta.

Magyar Péter gyurcsányi mélységbe zuhant a felelőtlensége miatt

A Magyar Nemzet korábban ifj. Lomnici Zoltánt is megkérdezte Magyar Péter felelőtlen viselkedéséről, melyre az alkotmányjogász úgy reagált: Magyar Péter egy mindenki számára nyilvánvaló veszélyhelyzet, természeti csapás idején a saját politikai sormintáját követve terjesztett hamis információkat. A Századvég tudományos igazgatója hangsúlyozta, a Tisza Párt elnöke ahelyett, hogy vállalná a felelősséget, egy gyenge bocsánatkérési kísérlettel és az álhírt tartalmazó poszt törlésével lezártnak tekinti az ügyet.