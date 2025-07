Még sosem cirógatták meg a mellszőrzetét, pedig szeretné – botrányos részletek a kokárdát meggyalázó drag queen előéletéből

Komoly felháborodást váltott ki a közvéleményből az a jelenet, amelyet a szombati Budapest Pride felvonulásán rögzítettek: egy nőnek öltözött férfi a színpadon táncolt, majd demonstratívan a földre dobta a magyar kokárdát, majd egy transznemű zászlót lengetett. A felvételt elsőként Déri Stefi, a Patrióta influenszere tette közzé, később Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a következő kommentárral: „Van, aki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!”

Mia Szösz Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Az illető nem más, mint Mia Szösz, korábbi művésznevén Blueberrymore, aki saját bevallása szerint is provokálni szeret a fellépésein. Mia Szösz 2022-ben nyerte meg a hazai amatőr drag queen verseny kategóriáját, és azóta is rendszeres szereplője a budapesti éjszakai életnek. Pályafutását egy fővárosi szórakozóhelyen kezdte, amelyet maga is egyfajta botrányközpontnak nevezett, és ahol korábban is több ellentmondásos figura megfordult.

Mia Sszösz a Dragsponthu nevű YouTube-csatornának 2022 nyarán adott interjúban azt mondta, különlegesnek tartja például, hogy fellépései során megvillanthatja a mellkasán lévő szőrzetét, ami szerinte egyedi színfoltot jelent a drag show-k világában. Mint mondta, még sosem cirógatták meg a szőrzetét, pedig szeretné. Hangsúlyozta, hogy szereti, ha az előadásaiban egyszerre keveredik a humor és a provokáció.

Ugyanebben az interjúban sérelmezte, hogy miközben az Irigy Hónaljmirigy tagjai nevettető célzattal női ruhába öltöznek, és ezt a közönség elfogadja, addig őt elutasítják és támadják amiatt, hogy női ruhában, sminkben lép színpadra, drag queenként.

Úgy véli, amit ő csinál, ugyanúgy vicces és szórakoztató, mint bármely más paródia.

Azt is elmondta a műsorban, fellépőruháit saját maga tervezi és készíti.