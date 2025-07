A Gubacsi híd leszakadt gyalogos felüljárójáról egyeztetett Szentkirályi Alexandra

Látom, Vitézy Dávidnak is sikerült eljutni a szokásos konklúziójához a főváros leszakadt felüljárója kapcsán: szerinte Lázár János. Úgy tűnik, hogy a Karácsony Gergellyel kötött szövetsége igen toxikus, és gyorsan sikerült eltanulni az alapvetést, ha munkáról lenne szó, akkor a kezeket széttárni a magasban és ujjal a kormányra mutogatni. De ez eddig is kevés volt, most is az.