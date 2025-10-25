Nemzeti Emlékezet Bizottságasortűz áldozatemlékhely1956-os forradalom

A magyarok 1956-ban is tudták, hogy nem akarnak idegen megszállás alatt élni

A Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek Budapesten.

Forrás: MTI2025. 10. 25. 15:22
– A kommunisták soha nem akartak jóban lenni a magyar emberekkel, ahogy a nyilaskeresztesek sem, sőt általában a kifelé kacsintó hazai politikusaink és politikai erőink egyike sem – mondta Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese, amikor megemlékeztek a Kossuth téri sortűz áldozatairól. Hozzátette: ezeket a politikusokat a nagy eszmék megvalósításában és világmegváltó törekvéseikben csak zavarták a magyar emberek.

Budapest, 2025. október 25. Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese, Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke és Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke (b-j) az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak emlékhelyén tartott megemlékezésen 2025. október 25-én. MTI/Bodnár Boglárka
Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– Október 25-ben sűrűsödik össze az, amit a mi kommunistáink gondoltak és gondolnak rólunk: egy jól átlátható, szimbolikus térre összegyülekező vagy éppen összetömörített, békés emberek lemészárlása – mondta.

Olyan embereké, akik ugyan békések, nincsenek felfegyverezve, de világosan tudják, hogy mit akarnak és mit nem akarnak. Tudták, hogy nem akarnak idegen megszállás alatt élni.

– emelte ki Máthé Áron. Azzal folytatta: a magyar történelemben számos tragikus eseményre emlékezhetünk. Október 25-re azért kell emlékezni, mert világosan megmutatja a különbséget, hogy ki hol állt a 20. század második felének magyar történelmében.

A Kossuth téren 1956. október 25-én eldördült sortűzben meggyilkolt és megsebesített áldozatokra emlékezve koszorút helyezett el az emlékhelyen Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke és Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese.

Borítókép: Az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek Budapesten (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


