Óvatosan a csalárd Black Friday-ajánlatokkal, könnyen átverések lehetnek

Online vásárláskor is szánjunk időt a döntéshozatalra, és akkor se hozzunk elhamarkodott döntést, ha egy webáruház azt állítja, hogy a kinézett árucikkből „már csak öt darab van” raktáron.

A megfontolt választásban nagy segítségünkre lehetnek az ár-összehasonlító oldalak. Ezeken a felületeken gyakran azt is láthatjuk, miképpen változtak a kínálati árak az elmúlt hónapokban, így azt is felmérhetjük, hogy az állítólag egyedülálló ajánlatok valóban olyan kivételesek-e.

Hozzátették, minden rendeléskor ellenőrizzük, hogy a megvásárlandó termék árán felül milyen egyéb költségek terhelnek minket. Ilyen lehet a csomagolási vagy a szállítási költség, illetve külföldi webáruházak esetében akár az általános forgalmi adó is, amelyet csak a rendelés végén adnak hozzá a fizetendő összeghez.

Az NMHH arra is felhívja a figyelmet, hogy az ünnepekhez közeledve a postai szolgáltatók forgalma egyre fokozottabb lesz, ezért érdemes minél korábban megrendelni a karácsonyra szánt termékeket. Rendeléskor azzal is számolni kell, hogy az ígért szállítási idők rendszerint nem garantáltak. „Ha nem magyarországi, esetleg nem is európai piactérről rendelünk, a szállítási idő több hétre, vagy akár egy hónapra is megnyúlhat” – írták.

Körültekintő eljárást javasolnak az eladó kiválasztásánál is, különösen, ha egy addig ismeretlen webáruház kínál gyanúsan kedvező árakat. Érdemes elolvasni az adott kereskedőről szóló vásárlói véleményeket is - észben tartva, hogy álprofilokkal ezek is könnyedén hamisíthatók. Mindenki részesítse előnyben az olyan fizetési módokat, ahol visszakaphatja a pénzét, ha a rendelt terméket nem kapja meg, vagy az jelentősen eltér az eladó ajánlatában szereplő leírástól.

Figyelembe kell venni, hogy a megrendelt termékeinket a kézbesítéskor át kell vennie egy arra jogosult személynek. Ez rajtunk kívül lehet egy velünk együtt lakó hozzátartozónk, illetve egy írásban meghatalmazott személy is. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, és a szolgáltató által jelzett határidőn belül nem jelentkezünk a csomagunkért, akkor azt vissza fogják küldeni a feladónak akkor is, ha a rendelésünk már ki van fizetve! Csomagautomatás szállításkor arra is figyeljünk, hogy az automatákban viszonylag rövid ideig tárolják a küldeményünket, ezt követően pedig már csak további utánajárással tudunk ahhoz hozzájutni.

Ha külső sérüléssel érkezik meg a csomagunk, azt haladéktalanul jelezzük a futárnak, aki a kézbesítési okiraton feltünteti a sérülést.

A kézbesítő nem köteles megvárni a helyszínen a csomag felbontását, de ha sérült vagy hiányos az áru, akkor ezt a kézbesítést követő három munkanapon belül lehetőségünk van írásban bejelenteni a postai szolgáltatónak. Ilyenkor kártérítési igényünket is jelezhetjük.