Meghalt Fenyő Miklós

nógrádi györgywebereurópai unióvlagyimir putyin

Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij és Weber a bohócverseny döntősei

Az ukránok szerint jelentős előrelépést értek el a reformokat illetően, így 2027-től már belépnének az EU-ba. Manfred Weber pedig új módszert találna arra, hogy az EU egyeduralkodója legyen. Weberék ugyanakkor háborúzni mennének. Mi lenne velünk, ha még évekig elhúzódna a háború?

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 9:36
Rég nem látott támadás zúdul Magyarországra, az áprilisi választás előtt újra megjelentek azok az erők, amelyek mindenáron le akarják váltani a nemzeti kormányt.

Nógrádi György szerint elég egyszer rosszul dönteni ilyen veszélyes helyzetekben, mert egy egész ország sorsa dőlhet el évtizedekre.

Az orosz–ukrán háborúban eközben Vlagyimir Putyin olyan gesztusokat tett, amelyekkel eloszlatta az ukrán háborús vádakat. Az Európai Unió háborúpárti többsége eközben a héten arra utalt, hogy háborúra kell készülni.

Bár a brüsszeli vezetés mindenképpen függetlenedni akar az Egyesült Államoktól a védelem területén, az EU képtelen lenne magát megvédeni egyedül – jelentette ki a szakértő.

Manfred Webernek pedig újabb őrült ötlet pattant ki a fejéből, hogy végre ő is fontos embernek érezhesse magát. A céljai érdekében akár még Ursula von der Leyent is hátba szúrná. Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán ugyanakkor már egyre több a józan hang az EU-ban, legalábbis ami a gyorsított, 2027-es csatlakozást illeti. Ami az ukránokat illeti, szerintük jelentős előrelépéseket értek el a reformokat illetően, főképp a jogállamisági kritériumok területén.

