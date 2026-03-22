A tiszásoknak esélyük sem volt Hódmezővásárhelyen, gyenge próbálkozás volt részükről

Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott országjárása keretében, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt több ezer Fidesz-szimpatizáns gyűlt össze. A miniszterelnök beszédében a választás tétjét hangsúlyozta, kiemelve a gazdasági stabilitást, a családok támogatását és a polgári-keresztény értékek megőrzését. A rendezvényen a helyi Fidesz–KDNP-jelölt, Czirbus Gábor is részt vett, Orbán személyes támogatását élvezve.

A beszéd egyik legemlékezetesebb pillanata akkor következett, amikor Orbán Viktor a színpadról észrevette, hogy néhány tiszás ellentüntető is megjelent a rendezvényen.

„Látom, itt vannak a híveink, látom, vannak a szélén olyanok, akik érdeklődnek, és látom, itt vannak az ellenfeleink is, valahol hátul – az arány éppen megfelel. Ők vannak százan, mi háromezren, ez választási eredménynek is jó” – mondta.

A nap folyamán Orbán a gazdasági eredményekről beszélt, kiemelte a közvagyon növekedését, a devizatartalék történelmi csúcsát, valamint a családpolitikai intézkedéseket, például a két gyermek vállalása esetén érvényes adómentességet. A háborús helyzetről is szólt: Magyarország eddig kívül maradt a fegyveres konfliktusból, az energiaellátás stabil, a rezsiköltségek alacsonyak, és a fiatalok lakáshoz jutását is támogatja.