A tiszásoknak esélyük sem volt Hódmezővásárhelyen, gyenge próbálkozás volt részükről

Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen beszélt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt összegyűlt támogatóknak. A színpadról reagált a helyszínen megjelent tiszás ellentüntetőkre, hangsúlyozva, hogy a tömeg aránya a támogatók javára billen.

2026. 03. 22. 18:53
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott országjárása keretében, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt több ezer Fidesz-szimpatizáns gyűlt össze. A miniszterelnök beszédében a választás tétjét hangsúlyozta, kiemelve a gazdasági stabilitást, a családok támogatását és a polgári-keresztény értékek megőrzését. A rendezvényen a helyi Fidesz–KDNP-jelölt, Czirbus Gábor is részt vett, Orbán személyes támogatását élvezve.

Száz tiszás provokátor vs. háromezer fideszes. Ez így választási eredménynek is megfelel 😎

A beszéd egyik legemlékezetesebb pillanata akkor következett, amikor Orbán Viktor a színpadról észrevette, hogy néhány tiszás ellentüntető is megjelent a rendezvényen.

„Látom, itt vannak a híveink, látom, vannak a szélén olyanok, akik érdeklődnek, és látom, itt vannak az ellenfeleink is, valahol hátul – az arány éppen megfelel. Ők vannak százan, mi háromezren, ez választási eredménynek is jó” – mondta.

A nap folyamán Orbán a gazdasági eredményekről beszélt, kiemelte a közvagyon növekedését, a devizatartalék történelmi csúcsát, valamint a családpolitikai intézkedéseket, például a két gyermek vállalása esetén érvényes adómentességet. A háborús helyzetről is szólt: Magyarország eddig kívül maradt a fegyveres konfliktusból, az energiaellátás stabil, a rezsiköltségek alacsonyak, és a fiatalok lakáshoz jutását is támogatja.

Borítókép: Orbán Viktor, Hódmezővásárhely (Fotó: Kaiser Ákos/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
