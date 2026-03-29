Békéscsabán is megjelent a tiszás különítmény: rákot kívánnak ellenfeleiknek + videó

Ahogy közelednek a választások, egyre inkább megmutatkozik a tiszás frusztráció. Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának helyszínein az utóbbi héten két dolog volt megfigyelhető: a kormányfőt rendre hatalmas támogatói tömeg fogadta és a békés Fidesz-szimpatizánsokkal szemben megjelent egy tiszás „ellentüntetői” csoport, amelynek célja, hogy megfélemlítsék a kormánypárti tömeget. Békéscsabán is ez volt tapasztalható, annyi eltéréssel, hogy ezúttal a Tisza Párt középiskolásokkal végeztette a „provokátori munkát”. A kiskorúak vezetőjének viselkedéséről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztott meg egy videót.

A tiszás csoporttól azt kérdezték, hogy ők hozták-e az ellentüntetőket, amire egy kevéssé hihető nemleges válasz érkezett. Az eset onnantól válik különösen hátborzongatóvá, amikor a videót készítő férfi jelzi, hogy élő felvételt rögzít, mire a csoport vezetője megjegyzi:

szuper jó, hogy élőben vagyunk, remélem, te nem sokáig leszel életben.

– Sok boldog áttétes rákot kívánok neked és az egész családodnak! – közli a videóban a Tisza szimpatizánsa.

Békéscsabán is bemutatkoztak a tiszások

– állapította meg bejegyzésében Deák Dániel.