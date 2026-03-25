Ez biztos kiveri a biztosítékot Magyar Péternél: már a 444 főszerkesztője is fölényes Fidesz-győzelmet vár + videó

Egy podcast beszélgetés során Uj Péter, a 444 főszerkesztője elárulta: fölényes Fidesz-győzelmet tart valószínűnek. A főszerkesztő úgy kalkulál, hogy a Fidesz 2,5 millió szavazatot fog kapni listán, a Tisza maximum 2,4 milliót.

Az egyéni választókerületek kapcsán Uj Péter azzal számol, hogy a Tisza maximum negyvenet tud nyerni, de nem lepődne meg, ha csak húszat tudna elhozni a 106-ból

– a többit szerinte behúzhatja a Fidesz.

A Mandiner szerint mindez egy fontos politikai jelenségre mutat rá: mintha megtört volna az a lendület, amely az elmúlt időszakban az ellenzéki oldalt – különösen a Tisza Párt körül – jellemezte. A korábban domináns narratívák – a gyors erősödésről, az átbillenő erőviszonyokról – egyre inkább helyet adnak a visszafogottabb, realista értékeléseknek.