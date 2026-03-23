Gulyás Gergely: Hazaárulás a külügyminiszter lehallgatásában való közreműködés

Bár eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően cselekedett a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa – fejtette ki Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Ez az ember „bevallotta, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában, és ezzel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában” – mondta, kiemelve, hogy „ez olyan példátlan botrány, amelyhez hasonlót soha nem láttunk”.

Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül. Elfogadhatatlan, hogy ehhez képest „itt az eddigi cselekedeteket még durvább rágalmazással próbálják ellensúlyozni”, ahogy az is, hogy „valaki a magyar nemzeti érdeket ilyen formában próbálja meg kiárusítani, ilyen formában próbálja meg a külügyminiszterrel szembeni kémkedést, lehallgatást elősegíteni” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre közölte: ki kell deríteni, miként végezhetett ügynöki tevékenységet egy olyan ember, aki újságírónak adta ki magát, s akinek „tevékenységéből, kapcsolataiból egyértelmű, hogy más állam szolgálatában állt, más államokkal tartott bevallottan kapcsolatot”. – Tette ezt a magyar kormány lejáratása érdekében, illetve azért, hogy a kormányról olyan információkat szerezzen, amelyek lehetővé teszik a kabinet és a külügyminiszter megfigyelését – fejtette ki.

Gulyás Gergely a választási kampánnyal kapcsolatban általánosságban is azt mondta, hogy ugyan ez már a tizedik a rendszerváltás óta, de „soha még hasonlóan durva kampányt nem láttunk, (…), s ilyen sok valótlanságoktól hemzsegő vádaskodással sem találkoztunk, mint most, nap mint nap” – jelentette ki.

Közölte, hogy ugyan nincs tökéletes kormányzás és hibátlan kormány, de a Fidesz–KDNP-nek nagyon sok mindent sikerült elérnie az elmúlt másfél évtizedben.

Ezzel szemben, fűzte hozzá, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció programjából is az olvasható ki, hogy „gyakorlatilag minden veszélybe kerül”, amit a nemzeti kormány elért az elmúlt másfél évtizedben, ha egy „nem nemzeti, nem polgári kormánya” lesz az országnak.