tisza párteurópai unióeurópai néppártVálasztás 2026gulyás gergely

Gulyás Gergely: Hazaárulás a külügyminiszter lehallgatásában való közreműködés

A hazaárulás büntetőjogi tényállásának felel meg, amit Orbán Anitának, a Tisza Párt miniszterjelöltjének egy munkatársa tett – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Bátaszéken.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 20:09
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően cselekedett a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa – fejtette ki Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Ez az ember „bevallotta, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában, és ezzel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában” – mondta, kiemelve, hogy „ez olyan példátlan botrány, amelyhez hasonlót soha nem láttunk”.

Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül. Elfogadhatatlan, hogy ehhez képest „itt az eddigi cselekedeteket még durvább rágalmazással próbálják ellensúlyozni”, ahogy az is, hogy „valaki a magyar nemzeti érdeket ilyen formában próbálja meg kiárusítani, ilyen formában próbálja meg a külügyminiszterrel szembeni kémkedést, lehallgatást elősegíteni” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre közölte: ki kell deríteni, miként végezhetett ügynöki tevékenységet egy olyan ember, aki újságírónak adta ki magát, s akinek „tevékenységéből, kapcsolataiból egyértelmű, hogy más állam szolgálatában állt, más államokkal tartott bevallottan kapcsolatot”. – Tette ezt a magyar kormány lejáratása érdekében, illetve azért, hogy a kormányról olyan információkat szerezzen, amelyek lehetővé teszik a kabinet és a külügyminiszter megfigyelését – fejtette ki.

Gulyás Gergely a választási kampánnyal kapcsolatban általánosságban is azt mondta, hogy ugyan ez már a tizedik a rendszerváltás óta, de „soha még hasonlóan durva kampányt nem láttunk, (…), s ilyen sok valótlanságoktól hemzsegő vádaskodással sem találkoztunk, mint most, nap mint nap” – jelentette ki.

Közölte, hogy ugyan nincs tökéletes kormányzás és hibátlan kormány, de a Fidesz–KDNP-nek nagyon sok mindent sikerült elérnie az elmúlt másfél évtizedben.

Ezzel szemben, fűzte hozzá, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció programjából is az olvasható ki, hogy „gyakorlatilag minden veszélybe kerül”, amit a nemzeti kormány elért az elmúlt másfél évtizedben, ha egy „nem nemzeti, nem polgári kormánya” lesz az országnak.

Kifejtette: kormányváltás esetén sem az adórendszer, sem a családtámogatás, sem az otthonteremtés jelenlegi kedvezményes lehetőségei nem állnának rendelkezésre. Emellett az is nyilvánvaló szerinte, hogy a Tisza Párt nem képes ellenállni az Európai Unió fő sodrának, hiszen maga is része annak az Európai Néppártnak, amelyben a frakciótagság első feltétele „Ukrajna korlátlan és feltétel nélküli támogatása”.

Ebből adódik, hogy „a magyar választásokban az igazi ellenfél nem a baloldal, nem a Tisza Párt és a DK, hanem az a Kijev és Brüsszel között létrejött koalíció, ami lehetőséget lát arra, vagy legalábbis reménykedik abban, hogy a hivatalban lévő magyar kormányt eltávolítsa” – jelentette ki.

Ez ellentétes Magyarország érdekeivel, és Magyarország polgárai sem gondolják azt, hogy Kijevben vagy Brüsszelben kell az ország jövőjéről dönteni – mondta Gulyás Gergely, kiemelve, hogy a következő szűk három hétben mindenkinek világossá szeretnék tenni: „nagyon drága árat fizetne az ország egy baloldali kormányért”.

„Elvesztenénk a szuverenitásunkat, elvesztenénk azt, hogy a kormány nemzeti érdek alapján a magyarok számára legkedvezőbb döntéseket akarja meghozni” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy „valójában ebben az esetben a Brüsszel–Kijev-tengelyen döntenének, és Magyarország pedig a végrehajtók közé tartozna”.

– Ezt érdemes elkerülni, ezért a biztos választás valóban a Fidesz–KDNP pártszövetsége és választókerületi jelöltjei – jelentette ki a miniszter.
 

További játékainkhoz kattintson ide!


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Salvini is kimondta a lényeget!

Bayer Zsolt avatarja

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.