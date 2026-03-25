Radics Béla: A támadások sem tudják megakadályozni, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban változás legyen + videó

Hadházy Ákos embere fényes nappal rongálja a plakátokat, majd festékkel támad rá arra a járókelőre, aki ezt szóvá meri tenni – hívta fel a figyelmet Radics Béla. A Fidesz zuglói képviselőjelöltje videót is közzétett közösségi oldalán az újabb felháborító agresszióról.

Hol van itt a tisztesség? Hol van itt a fair verseny? Próbálhatnak minket zsarolni, jöhetnek folyamatosan az agresszív támadásaikkal, lehetnek itt még atrocitások, nem fogják tudni megakadályozni, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban változás legyen

– szögezte le a kormánypárti politikus, aki videója mellé kommentben azt írta: kiáll a járókelő mellett, aki nem tűrte csendben a rongálást, majd felszólította Hadházy Ákost, hogy állítsa le az embereit.

Mint arról beszámoltunk, vörös festékkel öntötték le Budapesten Szilágyi Ákost, miután felelősségre vont egy baloldali plakátrongálót. A Mikszáth-díjas újságíró, a Fidesz–KDNP szimpatizánsa lapunk megkeresésére elmondta, a festék a szemébe is belefolyt, így ezért és a rongálás okán rendőrségi feljelentést tett ellene elkövetett súlyos testisértés, becsületsértés, továbbá garázdaság miatt. Nem ez az első eset, hogy a kormánypárti szavazókra, aktivistákra támadnak a tiszások vagy más baloldali szimpatizánsok.

