Radics Béla: A támadások sem tudják megakadályozni, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban változás legyen + videó

Hadházy Ákos plakátrongáló aktivistája festékkel öntötte le Szilágyi Ákost.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 16:29
Hadházy Ákos embere fényes nappal rongálja a plakátokat, majd festékkel támad rá arra a járókelőre, aki ezt szóvá meri tenni – hívta fel a figyelmet Radics Béla. A Fidesz zuglói képviselőjelöltje videót is közzétett közösségi oldalán az újabb felháborító agresszióról.

Hol van itt a tisztesség? Hol van itt a fair verseny? Próbálhatnak minket zsarolni, jöhetnek folyamatosan az agresszív támadásaikkal, lehetnek itt még atrocitások, nem fogják tudni  megakadályozni, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban változás legyen

– szögezte le a kormánypárti politikus, aki videója mellé kommentben azt írta: kiáll a járókelő mellett, aki nem tűrte csendben a rongálást, majd felszólította Hadházy Ákost, hogy állítsa le az embereit.

Mint arról beszámoltunk, vörös festékkel öntötték le Budapesten Szilágyi Ákost, miután felelősségre vont egy baloldali plakátrongálót. A Mikszáth-díjas újságíró, a Fidesz–KDNP szimpatizánsa lapunk megkeresésére elmondta, a festék a szemébe is belefolyt, így ezért és a rongálás okán rendőrségi feljelentést tett ellene elkövetett súlyos testisértés, becsületsértés, továbbá garázdaság miatt. Nem ez az első eset, hogy a kormánypárti szavazókra, aktivistákra támadnak a tiszások vagy más baloldali szimpatizánsok.

Borítókép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


Brüsszel vette át a korábbi Biden-kormányzat helyét, ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
