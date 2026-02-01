Kiszivárgott a tiszás felmérés, Zuglóban vezet a fideszes jelölt

Újabb belső tiszás felmérés miatt aggódhatnak Magyar Péterék: Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakcióvezetője osztotta meg egy közösségi médiás posztban a baloldali pártból érkezett adatokat.

„Befújta a szél a Tisza legutóbbi belső felmérését (a Tisza tele van Csercsa Balázsokkal)” – írta a kormánypárti politikus.

Hát, nemcsak ők állnak ramatyul, hanem mi állunk jól!

– szögezte le Deutsch Tamás, aki azt is közzétette, hogyan állnak a számok Zuglóban, a Budapest 06-os egyéni választókerületben.

Eszerint:

Radics Béla (Fidesz) 32,7 százalékon,

Hadházy Ákos (Független) 28,2 százalékon

Velkey György László (Tisza) 25,8 százalékon áll.

„A kutya ugat (Radics Bélát mindennel is rágalmazzák), de a karaván halad” – jegyezte meg Deutsch Tamás.

Radics Béla, a Fidesz jelöltje lapunknak mondta el a minap, hogy nyilvánosságra hozza húszpontos vállaláslistáját, amely – elmondása szerint – a körzetének legfontosabb problémáira ad választ. A tervek között szerepel infrastruktúra-fejlesztés, a kerékpáros és ételfutár-közlekedés rendezése, új parkolási megoldások, valamint további fejlesztések a Városligetben.

Négy évre szóló, konkrét, számon kérhető vállalásokat teszek. A Tarr-féle sunnyogás nálunk nem játszik! Nem csupán azt mondom, hogy mondjunk nemet egy pártra, hanem azt, hogy mit akarok elérni a kerületben élők számára. Ez a különbség köztem és az ellenfeleim között

– fogalmazott. Radics Béla ugyanis úgy látja:

„Ha valaki évek óta képviselő, felveszi a fizetését, de nem hoz ide fejlesztéseket, nem harcol a kerület érdekeiért, akkor ott jogos a kérdés: hol van az eredmény? Mi ezzel szemben kórházi felújításokat, közlekedési beruházásokat, közösségi fejlesztéseket tudunk felmutatni. Ez a különbség a hangoskodás és a munka között” – szögezte le a Fidesz zuglói képviselőjelöltje.

Borítókép: Radics Béla és Deutsch Tamás (Forrás: Facebook/Radics Béla)