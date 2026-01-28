Deutsch Tamás: A Tisza már megint belerúgott a magyar egyetemistákba! + videó

Deutsch szerint a Tisza Párt képviselői újra és újra bizonyítják, hogy ők „Brüsszel emberei, és Brüsszel oldalán állnak”, és a magyar emberekkel szemben lépnek fel. A politikus szerint azonban bármiben is mesterkednek Tarr és társai, a kormánypártok meg fogják védeni a magyar egyetemistákat, és el fogják érni az Erasmusból kizáró döntés visszavonását, valamint a Pannónia Program eredményeit is meg fogják védeni.