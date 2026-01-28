Deutsch TamásTarr ZoltánTisza Párt

Deutsch Tamás: A Tisza már megint belerúgott a magyar egyetemistákba! + videó

A Tisza már megint belerúgott a magyar egyetemistákba! Szégyen! – írta friss videójában a Fidesz EP-képviselője. Deutsch Tamás arról számolt be, hogy az EP Kulturális Bizottságának előkészítő ülésén Tarr Zoltán személyesen tett róla, hogy ne lehessen a magyar egyetemisták Erasmus-programba történő visszavételéről beszélni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 20:33
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Na álljon meg a fáklyás menet, Tarr – írta videója felvezetőjébe a Fidesz EP-képviselője, aki megdöbbent esetről számolt be közösségi oldalán. Deutsch Tamás jelezte ugyanis, hogy a Tisza Párt képviselője Tarr Zoltán személyesen tett róla, hogy ne lehessen a magyar egyetemisták Erasmus-programba történő visszavételéről beszélni, amivel elárulták a magyar diákokat. 

Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy a kormánypártok továbbra is az egyetemisták oldalán állnak
Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy a kormánypártok továbbra is az egyetemisták oldalán állnak
(Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

A budai zsúrpubi fegyverhordozója tegnap az EP Kulturális Bizottságának előkészítő ülésén személyesen tett róla, hogy még beszélni se lehessen a magyar egyetemisták Erasmus-programba történő visszavételéről – írta Deutsch a videó mellé. 

Az EP-képviselő szerint nem elég, hogy a brüsszeli bizottság a politikai zsarolás érdekében évekkel ezelőtt kizárta a programból a magyar egyetemisták többségét, de Tarr Zoltán tett róla, hogy a visszavételről még beszélni se lehessen, ezzel pedig egyértelműen a magyar egyetemistákat vette semmibe. 

Az Európai Néppárt koordinátoraként Tarr Zoltán ugyanis hevesen tiltakozott, és motorja volt annak döntésnek, hogy az EP szakbizottsága ne is foglalkozzon a magyar egyetemisták ügyével

– mondta el.

Deutsch szerint a Tisza Párt képviselői újra és újra bizonyítják, hogy ők „Brüsszel emberei, és Brüsszel oldalán állnak”, és a magyar emberekkel szemben lépnek fel. A politikus szerint azonban bármiben is mesterkednek Tarr és társai, a kormánypártok meg fogják védeni a magyar egyetemistákat, és el fogják érni az Erasmusból kizáró döntés visszavonását, valamint a Pannónia Program eredményeit is meg fogják védeni. 

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu