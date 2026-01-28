Deutsch Tamás: A Tisza már megint belerúgott a magyar egyetemistákba! + videó

Na álljon meg a fáklyás menet, Tarr – írta videója felvezetőjébe a Fidesz EP-képviselője, aki megdöbbent esetről számolt be közösségi oldalán. Deutsch Tamás jelezte ugyanis, hogy a Tisza Párt képviselője Tarr Zoltán személyesen tett róla, hogy ne lehessen a magyar egyetemisták Erasmus-programba történő visszavételéről beszélni, amivel elárulták a magyar diákokat.
A budai zsúrpubi fegyverhordozója tegnap az EP Kulturális Bizottságának előkészítő ülésén személyesen tett róla, hogy még beszélni se lehessen a magyar egyetemisták Erasmus-programba történő visszavételéről – írta Deutsch a videó mellé.
