Brüsszel ismét migránsokkal árasztaná el Európát

Míg az Európai Unió Brüsszelben gazdasági áttörésként és a válságállóság szempontjából kulcsfontosságú eredményként mutatja be az Indiával frissen megkötött szabadkereskedelmi egyezményt (FTA), az indiai fél egészen más hangsúlyokat helyez előtérbe. Az indiai döntéshozók elsősorban a megállapodás mobilitást érintő részeit emelik ki, különös tekintettel arra, hogy az indiai hallgatók számára széles körű, lényegében korlátozásmentes lehetőséget teremt az európai tanulásra és munkavállalásra – számolt be róla az Origo.
Ursula von der Leyen gazdasági sikertörténetként ünnepli az Indiával kötött szabadkereskedelmi megállapodást, miközben a dokumentum egyik legfontosabb eleme valójában a tömeges mobilitás megnyitása. Az indiai kormány korlátlan lehetőségként emlegeti az egyezség megkötését az indiai diákok és munkavállalók számára az Európai Unióban. Brüsszel ezzel szemben igyekszik homályba fedni a kérdést, miközben az adatok az indiai migráció látványos növekedését mutatják.
A teljes körű szabadkereskedelmi megállapodást Újdelhiben kötötték a 16. India–EU csúcstalálkozó keretében.
Az egyezség a termékek több mint kilenctizedére kiterjedő vámcsökkentést, a szolgáltatási piacok megnyitását, beruházásvédelmi garanciákat, valamint fenntarthatósággal kapcsolatos vállalásokat foglal magában. Az uniós vezetés a megállapodás aláírását mérföldkőnek nevezte, és annak bizonyítékaként értékelte, hogy az EU továbbra is elkötelezett a növekedés és a nemzetközi együttműködés mellett.
A kereskedelmi egyezményhez kapcsolódó mobilitási szabályozás azonban még ennél is nagyobb vitát válthat ki. Indiai források ezt a részt tekintik az egyik legfontosabb eredménynek, mivel megkönnyíti a hallgatók, kutatók, magasan képzett szakemberek és munkavállalók uniós mozgását.
Narendra Modi indiai miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel és az Európai Tanács vezetőjével, António Costával közösen tartott rendezvényen úgy fogalmazott: az elfogadott megállapodások új távlatokat nyitnak az indiai fiatalok és szakképzett munkaerő számára.
Noha a hivatalos dokumentumok szélesebb együttműködési keretet vázolnak fel, az indiai sajtó és kormányzati tájékoztatás egyértelműen a mobilitási elemeket állította a középpontba, hangsúlyozva az európai tanulmányi és karrierlehetőségek előnyeit.
A megállapodás egyik legkérdésesebb eleme az EU vállalása az indiai diákok számára biztosított szinte teljesen nyitott mobilitásról. Ez lehetővé teszi számukra, hogy létszámkorlát nélkül utazzanak az unió 27 tagállamába, ott tanulmányokat folytassanak, és akár munkát is vállaljanak. A csomag része az Erasmus+ és a Marie Skłodowska-Curie Akciók egyszerűbb elérhetősége, a végzettségek kölcsönös elismerésének elősegítése, valamint közös oktatási projektek támogatása is.
Ursula von der Leyen az indiai csúcstalálkozón külön is kitért arra, hogy a mobilitási megállapodás fontos szerepet játszik a tehetségek áramlásában. Mint mondta: a dokumentum aláírásával könnyebbé válik a diákok és kutatók nemzetközi mozgása.
Az uniós kommunikáció ezzel szemben a mobilitási kérdéseket kevésbé hangsúlyosan kezeli, és inkább a hosszabb távú stratégiai célok közé ágyazza be. Az Európai Bizottság „Towards 2030: A Joint India–European Union Comprehensive Strategic Agenda” című anyaga a mobilitást csupán támogató tényezőként említi, miközben elsősorban a kereskedelem liberalizációját, az ellátási láncok megerősítését és a tiszta energia felé történő átmenetet emeli ki.
A korábbi adatok azt mutatják, hogy az indiai állampolgárok száma folyamatosan növekszik az Európai Unióban. Németországban például 2015-ben még körülbelül 86 ezer indiai élt, míg 2025-re ez a szám megközelítette a 280 ezret.
Hasonló tendencia figyelhető meg uniós szinten is: 2021-re több mint 600 ezer indiai állampolgár rendelkezett jogszerű tartózkodással az EU-ban, és 2022-ben önmagában több mint 180 ezer első tartózkodási engedélyt adtak ki számukra, amivel az egyik legnagyobb, EU-n kívüli migránscsoporttá váltak.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
