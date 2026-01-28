nagy ervintisza pártdéryné programcsáki judit

Nagy Ervinék szerint pénzkidobás a vidéki színházi kultúra + videó

„Magyar Péter reklámszínésze, a képviselőjelöltséggel is próbálkozó Nagy Ervin egészen szürreális beszélgetést folytatott egy Csáki Judit nevű, 73 éves, baloldali újságírónővel. Közös elmélkedésükről videófelvétel is készült, a legabszurdabb részeket meg is mutatjuk. Az újságírónő érezhetően egyfajta tanácsadója a mérsékelten tájékozott, a színészi pálya perifériájára szorult, politikusnak álló Nagy Ervinnek. Közösen álmodoznak arról, hogy a vidéki emberek kulturális szórakozását jelentő, rendkívül népszerű Déryné-programból hány milliárdot fognak elvenni, hogyan szüntetik meg, ha esetleg hatalomhoz jutnának. A duó kevéssé ismert tagjáról, Csáki Juditról két dolgot érdemes tudni: mérsékelten sikeres újságírói karrierrel a háta mögött, a Gyurcsány-kormány jóvoltából a Kaposvári Egyetem színészképzését vezethette. Még egyszer: igen, egy újságíró a színészképzést vezethette az egykori MSZP–SZDSZ-kormány segítségével. Egészen addig, amíg a 2010-es kormányváltás után Vidnyánszky Attilát kinevezték rektorhelyettesnek és elzavarta Csáki Juditot. Ezt a kritikusnő saját bevallása szerint azóta sem tudja megbocsátani. A másik érdekesség róla, hogy 2022-ben azt írta a baloldal újabb katasztrofális választási veresége után a Facebookon, hogy Orbán Viktor szavazói fogatlanok, kövérek, nyomorultak, és a nevüket is alig tudják leírni” – emlékeztet az Ellenpont.

A magyar kulturális kormányzat egyik nagy érdeme, hogy – Vidnyánszky Attila javaslatára – a kistelepülések, falvak színházi életét is megteremtették. Elindították a Déryné Programot, ami azt jelenti, hogy állami támogatással a színházzal nem rendelkező kisvárosok, települések kiválaszthatnak a Déryné Programban szereplő, több száz produkció közül bármit, és meghívhatják teljesen ingyen magukhoz ezeket az előadásokat. A költségeket a Déryné Program fedezi. A programban szereplő, jelentős művészi értékkel bíró előadásokért a művelődési házak, települések színháztermei valósággal tolonganak, a produkciók nagy sikerrel mennek. Mivel ez a vidéki embereknek jó, talán nem véletlen, hogy Nagy Ervin és Csáki Judit ezt pénzkidobásnak tartja – hívja fel a figyelmet elemzésében az Ellenpont. 

Nagy Ervin és Csáki Judit is megszüntetné a vidéki emberek kulturális szórakozását jelentő, rendkívül népszerű Déryné Programot
Nagy Ervin és Csáki Judit is megszüntetné a vidéki emberek kulturális szórakozását jelentő, rendkívül népszerű Déryné Programot (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Eképp beszélgetnek, viccelődnek a programról és tervezik a megszüntetését:

CSÁKI: Én elég sok Dérynés produkciót láttam, a nagy részüket azért, hogy neked ne kelljen megnézni.

NAGY: Ezért még most is hálás vagyok.

CSÁKI: Van néhány jó, de azok maguktól is lemehetnének. Viszont, kiszorította a vidéki művelődési házakból – ami neked egy kedves területed –, kiszorították azokat a produkciókat, amik magától… mert hogy ha azt mondja az a szervező – én elég sokat járok vidéki művelődési házakban ilyen-olyan okból, és nagyon jó emberek dolgoznak ott, aki azt mondja csillogó szemmel, hogy figyelj, ha választanom kell, hogy 300 ezerért hívok ide egy előadást, van jön ingyen, akkor most mit csináljak, amikor különben nem tudom a gyerektáncházat működtetni ingyen a gyerekeknek.

Vagyis, az a baj, hogy ingyen van Nagy Ervinék szerint. (Lásd: rezsicsökkentés. Azzal is az a baj, hogy a csúnya, buta, magyar emberek nem tanulják meg becsülni az energiát, mert túlságosan olcsó a ravasz kormány miatt – Magyar Péterék szerint.)  

Majd folytatják:

NAGY: Nem akarok csúnyát mondani arra, aki a Déryné programot igazgatja

CSÁKI: Kis Domonkos… (ügyetlenül eljátssza, hogy nem tudja pontosan a nevét – a szerk.)

NAGY: Márk. Igen. Szóval, hogy nem megyek bele. De hogy nehogy ám az ő ízlése uralja ezt az országot!

CSÁKI: Figyelj, ott találtunk csak másfél milliárdot. Csak ezt akarom mondani.

Egyszóval, meg akarják szüntetni a vidéki emberek valódi színházművészettel való ellátását.

Később a Nemzeti Színház és a nemzetközi fesztiváljuk, az Európa-hírű MITEM is szóba kerül. A Comedie-Francaise-től a milánói Piccolo Teatroig, a szentpétervári Alekszandrinszkij Színháztól a stockholmi Nemzeti Színházig a világ legjobb társulatai jártak és járnak a MITEM-en az elmúlt 11 évben. Láthatták a magyar nézők Robert Wilson, Ivo Van Hove, Romeo Castellucci, Emma Dante, Alvis Hermanis, Valerij Fokin, Luc Perceval, Jan Fabre, Andrei Serban, Silviu Purcarete, Thomas Ostermeier, Viktor Rizsakov, Eugenio Barba, Alessandro Serra vagy éppen Michael Thalhaimer rendezéseit, színpadra lépett sok ezer nagy színész mellett az Oscar-díjas Juliette Binoche, Toni Servillo, Angela Winkler, Denis Podalydes, Andrzej Seweryn vagy Dominique Blanc is. De vendég volt a nemrég meghalt, elismerten a legnagyobb francia színészpedagógusnak tartott Claude Régy vagy a Nobel-díjas drámaíró, Jon Fosse is.

Természetesen Magyar Péter reklámembere, Nagy Ervin és az újságírónő nem a fenti eredményeket sorolja.

Sőt. A kommunista népbiztosként padlást söprő Csáki Judit folytatja is a Nemzeti Színházzal kapcsolatban:

CSÁKI: Tehát itt is találtunk tegnap 2-3 milliárdot, amit lehetne máshova tenni.

Az Ellenpont nemrég foglalkozott Csáki Judittal, hogy ki is ő valójában.

Akkor megírtuk, hogy természetesen közismert, hogy Magyar Péterék aktív támogatói között erősen felülreprezentáltak a Bajnai-Gyurcsány körhöz lojális politikusok, az egykori SZDSZ-es kormánytagok és a jól ismert baloldali háttéremberek.

Nagy Ervint már ismerjük – de nézzük csak meg, ki is a körülötte hízelgő, neki tanácsokat osztogató Csáki Judit?

Ahogy többször megírtuk, sok baloldali reklámember persze el akarja titkolni, hogy Magyar Pétert támogatja. Így van ezzel Csáki Judit is, aki függetlennek próbálja hazudni magát, de természetesen kiderült, hogy a Tisza Párt aktív támogatója. A Mandiner leplezte le. És itt idézzük fel legutóbbi összeállításunkat.

Csáki pályafutása – sok más barátjához hasonlóan – a kommunizmus alatt indult: rövid ideig az állampárthoz szorosan köthető Népszavánál dolgozott. A rendszerváltás után a SZDSZ pártlapjaként funkcionáló, Soros-közeli Magyar Narancsban írta a kulturális-színházi témájú cikkeket.

Írt továbbá a szintén erősen baloldali hangvételű hvg-nek és a Beszélőnek is. 2008-ban beülhetett a Revizor kulturális–kritikai portál főszerkesztői székébe – ahol (legalábbis hivatalosan) 2021-ig ült.

Politikai beállítottságáról sokat elárul, hogy példaképének – ahogy azt Mező Gábor, a Századvég kutatóintézeti igazgatója megírta – a mai napig a lebukott kommunista ügynököt, Molnár Gál Péter kritikust tartja. Azt a Molnár Gál Pétert, akiről Bujtor István mondta azt, hogy ocsmány kritikája szerepet játszott testére, Latinovits Zoltán öngyilkosságában (a magát MGP-nek neveztető Molnár Gál egyébként jelentett is Latinovitsról). Csáki az egyik legismertebb SZDSZ-es háttéremberrel, Radnóti Sándorral kötött házasságot. Fiuk, András továbbvitte a családi szellemiséget és Momentum „külpolitikusaként” próbált szerencsét. Nem sok sikerrel.

Rajta nevetett mindenki: újságíróként nevezték ki Gyurcsányék idején a színész tanszék vezetőjének

Csáki Judit tagja annak a belterjes, belvárosi művészközegnek, amelyik teljesen uralni akarja a magyar kulturális életet. Elsősorban Alföldi Róbert köreihez tartozik – a magasabb művészi színvonalat képviselő Székely Gábor-Zsámbéki Gábor-világ ugyanis minden bizonnyal azért szégyelli Csáki Juditot. 

Amikor egyébként Alföldi szerződése lejárt 2013-ban, és a Nemzeti Színház vezetésére kiírt pályázatot az európai hírű rendező, a Mejerhold-díjas Vidnyánszky Attila nyerte, Csáki ocsmány lejárató cikkeket jelentett meg róla.

Miután Csákit, az újságírót (!) a Gyurcsány-korszakban példátlan és megmosolyogtató módon kinevezték a Kaposvári Egyetem Színházi Tanszékének vezetőjének, Vidnyányszky pár évvel később – mikor rektor-helyettes lett Kaposvárott –  elzavarta a teljesen alkalmatlan és semmilyen érdemi feltételnek meg nem felelő, középszerű kritikust. Csáki maga vallotta be néhány napja Nagy Ervin Facebook-oldalán, hogy ezért gyűlöli Vidnyánszky Attilát.

Csáki ezt írta: 

Annyira szeretném, ha nem merülne végképp a feledés homályába a kaposvári színészképzés elfoglalása, majd sóval behintése! Az ugyan csak előkészület volt az SZFE beszántására, de azért valami olyasmit vett el tőlünk Vidnyánszky, ami nekünk bizony az életünk volt (neki meg nem kellett semmire, csak azért vette el, hogy mi ne legyünk ott). Ez az, igen, amit nem vagyok képes és hajlandó megbocsátani neki.

Még egyszer: tehát Csáki Judit alanyi jogának tartotta, hogy újságíróként színészképzést vezessen – mert neki ez az élete. Ez még akkor is szégyen lenne, ha Csáki kritikusnak nem lenne középszerű. (Nem terheljük az olvasót, hogy Csáki írásainak nyelvhelyességi, fogalmazási hibáit részletesen felsoroljuk, vagy éppen szakmai butaságait. Találomra belenéztünk egy 2023-as kritikájába. A leghálásabb szerepet kapó színész – figyelem, valami borzalmas közhely jön – „viszi el a tejfölt”. Szerinte idejétmúlt darabbá vált a Nem félünk a farkastól, ezt úgy fogalmazza meg, hogy „kiment a darabból a cucc”. Cucc... Csáki esetleges kérésére szívesen folytathatjuk a sort, bár a baloldali kritikusnővel nem ez a legnagyobb gond.) Hogy kerülhet egy újságíró egyáltalán a színészképzés élére? Kinek jut eszébe ilyen abszurd ötlet?

Csáki, persze, a most éppen Tisza-szimpatizánssá váló Alföldi Róbertről még egy reklámkönyvet is írt. Az írásnak már a fülszövege is megmosolyogtató, és egyben árulkodó, hogy Csáki mennyire veszi komolyan a szakmáját:

Alföldi Róbert évtizedek óta a magyar kulturális élet megkerülhetetlen alakja: színész, rendező, színházigazgató, „celeb” (bár ő tagadja), az egyik leghitelesebbnek tartott és töretlen népszerűségű magyar művész.

Csáki amúgy gyűlöl minden jobboldali, vagy annak gondolt művészt. Elfogadhatatlan stílusban írt például Eperjes Károlyról vagy Rátóti Zoltánról is – írja az Ellenpont.

Apáti Bencét, a Budapesti Operettszínház balettigazgatóját pedig a megszokottnál is ocsmányabban  gyalázta 2019-ben, amikor bemutatták a fantasztikus sikert arató Csárdáskirálynőt a Kiss-B. Atilla vezetésével megújult Budapesti Operettszínházban. Nyelvtani hibáktól hemzsegő – sokak szerint nem is részegen írt – hozzászólásában csicskának, vérhülyének és ostobának nevezte az ismert balettművészt. Csak azért, mert másként gondolkozik bizonyos kérdésekről, mint ő – teszi hozzá a portál.

„Fogatlanok” és „kövérek” a magyarok a baloldali újságírónő szerint

Csáki időnként politikai kérdésekben is megnyilvánul, nem is akárhogyan. A baloldali összefogás katasztrofális vereségével végződő, 2022-es parlamenti választáson annyira felhúzta magát, hogy hirtelenjében a választókat kezdte el szidni.

Ma láttam Orbán Magyarországát. Nyomorult, semmit sem értő, a nevüket leírni alig-alig tudó embereket. (…) Ez a tömeg – mert ez tömeg – az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja neki. Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement

– írta ki Facebookra a színikritikus, aki egy józsefvárosi körzetben volt választási bizottsági tag. 

Az ezúttal is éjjel írt szöveg érdekességét az adja, hogy a körzetben – ahol Csáki a választókkal találkozott – az ellenzék jelöltje nyert. Kontrollálatlan dühében Csáki nyilván észre sem vette, hogy az ellenzéki szavazókat (is) becsmérelte.

A magyarokat tanulatlannak, kövérnek és fogatlannak nevező Csáki azonban nem adta fel, és ahogy az eddigiekből is kiderült, ezúttal a Tisza Párt környékén próbálkozik – magyarázza a cikk.

Bevallotta, hogy pénzért csinált volna interjúkat celebeknek 

Sok évvel ezelőtt, a baloldali riporternek, Veiszer Alindának adott interjújában azt is bevallotta a mindenkit lenéző, felsőbbrendűségi tudattal megáldott újságíró, hogy vállalt volna pénzért „támogató interjúkat” celebeknek. Azaz, rekláminterjúkat. A műsorban a kritikus elmondta, hogy bár – elmondása szerint végül nem vállalta az interjút – mégis tárgyalt egy celebről készült interjúról. 

Ennyit a morális felsőbbrendűségről. 

A vonatkozó rész az interjú 11. percénél található.

Csáki Judit minden megszólalásából süt a jobboldallal szembeni gyűlölet. Nem véletlenül állt ő is a Tisza Párt mellé. Nem is akárhogyan, már Nagy Ervinnel együtt szidják a nem baloldalhoz köthető kultúrát – összegez az Ellenpont.

Borítókép: Nagy Ervin (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

