Nagy Ervinék szerint pénzkidobás a vidéki színházi kultúra + videó

A magyar kulturális kormányzat egyik nagy érdeme, hogy – Vidnyánszky Attila javaslatára – a kistelepülések, falvak színházi életét is megteremtették. Elindították a Déryné Programot, ami azt jelenti, hogy állami támogatással a színházzal nem rendelkező kisvárosok, települések kiválaszthatnak a Déryné Programban szereplő, több száz produkció közül bármit, és meghívhatják teljesen ingyen magukhoz ezeket az előadásokat. A költségeket a Déryné Program fedezi. A programban szereplő, jelentős művészi értékkel bíró előadásokért a művelődési házak, települések színháztermei valósággal tolonganak, a produkciók nagy sikerrel mennek. Mivel ez a vidéki embereknek jó, talán nem véletlen, hogy Nagy Ervin és Csáki Judit ezt pénzkidobásnak tartja – hívja fel a figyelmet elemzésében az Ellenpont.

Nagy Ervin és Csáki Judit is megszüntetné a vidéki emberek kulturális szórakozását jelentő, rendkívül népszerű Déryné Programot (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Eképp beszélgetnek, viccelődnek a programról és tervezik a megszüntetését:

CSÁKI: Én elég sok Dérynés produkciót láttam, a nagy részüket azért, hogy neked ne kelljen megnézni.

NAGY: Ezért még most is hálás vagyok.

CSÁKI: Van néhány jó, de azok maguktól is lemehetnének. Viszont, kiszorította a vidéki művelődési házakból – ami neked egy kedves területed –, kiszorították azokat a produkciókat, amik magától… mert hogy ha azt mondja az a szervező – én elég sokat járok vidéki művelődési házakban ilyen-olyan okból, és nagyon jó emberek dolgoznak ott, aki azt mondja csillogó szemmel, hogy figyelj, ha választanom kell, hogy 300 ezerért hívok ide egy előadást, van jön ingyen, akkor most mit csináljak, amikor különben nem tudom a gyerektáncházat működtetni ingyen a gyerekeknek.

Vagyis, az a baj, hogy ingyen van Nagy Ervinék szerint. (Lásd: rezsicsökkentés. Azzal is az a baj, hogy a csúnya, buta, magyar emberek nem tanulják meg becsülni az energiát, mert túlságosan olcsó a ravasz kormány miatt – Magyar Péterék szerint.)

Majd folytatják:

NAGY: Nem akarok csúnyát mondani arra, aki a Déryné programot igazgatja

CSÁKI: Kis Domonkos… (ügyetlenül eljátssza, hogy nem tudja pontosan a nevét – a szerk.)

NAGY: Márk. Igen. Szóval, hogy nem megyek bele. De hogy nehogy ám az ő ízlése uralja ezt az országot!