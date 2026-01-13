Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

vidnyánszky attilatisza pártnagy ervinnemzeti színház

Nagy Ervin megfutamodott, nem vitázik Vidnyánszky Attilával

Személyeskedő bejegyzésben válaszolt Nagy Ervin Vidnyánszky Attilának, aki azt ajánlotta, hogy egy nyilvános vitában beszéljék meg a nézeteltéréseiket. Erre válaszul a Nemzeti Színház főigazgatója nyílt levélben tisztázta az őt ért vádakat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 13:29
Fotó: Havran Zoltán
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója nyílt levélben válaszolt Nagy Ervinnek, a Tisza Párt színész-politikusának a vádjaira. Kárász Róbert Másik Oldal című műsorában Vidnyánszky Attila megerősítette, hogy szívesen vitázna Nagy Ervinnel, akit sokan a Tisza Párt lehetséges kultuszminisztereként emlegetnek. Erre Nagy Ervin egy személyeskedő Facebook-posztban válaszolt, amire viszontválasz érkezett Vidnyánszkytól.

20230826 Budapest Vidnyánszky Attila a Magyar Nemzeti Színház igazgatója. fotó: Éberling András (EA) Magyar Nemzet
Vidnyánszky Attila (Fotó: Éberling András)

A főigazgató szerint amikor kifejezte, hogy szívesen vitázna Nagy Ervinnel a felvetéseiről, a Tisza politikusa elmenekült a lehetőségtől. Vidnyánszky leszögezte, hogy Nagy Ervin hónapok óta valótlan, rágalomszerű megjegyzéseket tesz rá a nyilvánosságban. Úgy vélekedett, hogy a tiszás politikus hónapok óta gondolkozik a kifogáson, miért ne beszélhetnék meg élő műsorban a nézeteltéréseiket.

Közel fél év izzadságos munkájával tegnapra kitaláltál egy teljesíthetetlen kifogást. Bátorság, felkészültség, egyenes gerinc. Legyen akkor így, ha nem vállalod a vitát szemtől szemben, röviden reagálnék a velem szemben megfogalmazott vádjaidra

– üzente Vidnyánszky Nagy Ervinnek.

A főigazgató szerint nem felel meg a valóságnak, hogy nem sikerült egyetlen magyarországi rendezőt se meghívni a Nemzeti Színházba egy évtized alatt. Ezzel szemben a Nemzeti színpadain az elmúlt évtizedben 18 magyar rendező rendezett előadást. Vidnyánszky kitért arra is, hogy 

több mint egy évtizedig folyamatosan próbáltak a legtöbb színházat tömörítő érdekképviselet, a Magyar Teátrumi Társaság nevében a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) korábbi vezetéseivel párbeszédet folytatni. 

Továbbá megjegyezte, hogy az SZFE a modellváltás óta kinyílt: csak tavaly 44 külföldi oktató, a nemzetközi színházi élet java tart mesterkurzust. Vidnyánszky megjegyezte, hogy az idén 13. alkalommal sorra kerülő Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM), vagy a 2023-ban megrendezett Nemzetközi Színházi Olimpia szakmai és közönségsikere is mutatja: a Nemzeti minden aknamunka ellenére ott van Európa színházi térképén. 

A főigazgató kiemelte, hogy Nagy Ervin egy olyan pártnak dolgozik, amelyik letiltja a képviselőit a nyilvános kommunikációról. Vidnyánszky szerint Nagy Ervin szemszögéből nehezen átélhető, hogy a főigazgató Beregszászhoz és Debrecenhez hasonlóan Budapesten is szabad. Azt mondja és teszi, amit a lelkiismerete diktál.

Tiszteletet ébreszt benne a miniszterelnök erőfeszítése, amit a nemzet és Európa értékeinek megőrzése érdekében tesz. „Ebben a gigászi küzdelemben valamennyi magyar részt vállal, aki számára a hagyományos értékek, a zsidó–keresztény hitünk és a nemzeti szuverenitásunk fontos. Ebben a szellemi harcban a magam kicsiny területén én is síkra szállok. Mindezt önként, a saját meggyőződésem és lelkiismeretem szerint teszem” – tette hozzá Vidnyánszky. Végezetül kitért arra is, hogy ha a tényekről, a valóságról vitázna vele Nagy Ervin, arra továbbra is nyitott, de a tiszás politikus bejegyzése nem kelt túl sok reményt.

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

