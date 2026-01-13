Nagy Ervin megfutamodott, nem vitázik Vidnyánszky Attilával

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója nyílt levélben válaszolt Nagy Ervinnek, a Tisza Párt színész-politikusának a vádjaira. Kárász Róbert Másik Oldal című műsorában Vidnyánszky Attila megerősítette, hogy szívesen vitázna Nagy Ervinnel, akit sokan a Tisza Párt lehetséges kultuszminisztereként emlegetnek. Erre Nagy Ervin egy személyeskedő Facebook-posztban válaszolt, amire viszontválasz érkezett Vidnyánszkytól.

Vidnyánszky Attila (Fotó: Éberling András)

A főigazgató szerint amikor kifejezte, hogy szívesen vitázna Nagy Ervinnel a felvetéseiről, a Tisza politikusa elmenekült a lehetőségtől. Vidnyánszky leszögezte, hogy Nagy Ervin hónapok óta valótlan, rágalomszerű megjegyzéseket tesz rá a nyilvánosságban. Úgy vélekedett, hogy a tiszás politikus hónapok óta gondolkozik a kifogáson, miért ne beszélhetnék meg élő műsorban a nézeteltéréseiket.

Közel fél év izzadságos munkájával tegnapra kitaláltál egy teljesíthetetlen kifogást. Bátorság, felkészültség, egyenes gerinc. Legyen akkor így, ha nem vállalod a vitát szemtől szemben, röviden reagálnék a velem szemben megfogalmazott vádjaidra

– üzente Vidnyánszky Nagy Ervinnek.

A főigazgató szerint nem felel meg a valóságnak, hogy nem sikerült egyetlen magyarországi rendezőt se meghívni a Nemzeti Színházba egy évtized alatt. Ezzel szemben a Nemzeti színpadain az elmúlt évtizedben 18 magyar rendező rendezett előadást. Vidnyánszky kitért arra is, hogy

több mint egy évtizedig folyamatosan próbáltak a legtöbb színházat tömörítő érdekképviselet, a Magyar Teátrumi Társaság nevében a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) korábbi vezetéseivel párbeszédet folytatni.

Továbbá megjegyezte, hogy az SZFE a modellváltás óta kinyílt: csak tavaly 44 külföldi oktató, a nemzetközi színházi élet java tart mesterkurzust. Vidnyánszky megjegyezte, hogy az idén 13. alkalommal sorra kerülő Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM), vagy a 2023-ban megrendezett Nemzetközi Színházi Olimpia szakmai és közönségsikere is mutatja: a Nemzeti minden aknamunka ellenére ott van Európa színházi térképén.