Vidnyánszky Attila vs. Nagy Ervin

Nagy Ervin, Facebook: „Sajnos sérelmeid kisstílű börtönébe ragadtál, amihez aztán rabszolgaként asszisztált ez a szakma, de rohadtul elegünk van már belőle. Sajnállak. Sose tudtatok, és nem is akartatok játszótársaink lenni. Jobban megérte számotokra megsértődve maradni. Most pedig vitára hívsz, mert Rogánék rád parancsoltak?! Igen, ez szerintem már nem a te döntésed. Számomra ott veszett el a szabadságod látszata is, ahol hajlott gerinccel hajbókoltál abban a bizonyos páholyban. Látta mindenki…sebaj. Elfogadom a vitát természetesen, de előtte Orbán Viktornak kell kiállnia Magyar Péterrel.”