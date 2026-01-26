BrüsszelDeutsch TamásMagyarország

Deutsch Tamás: Megint Magyarország csesztetése a téma

Hamarosan kezdődik egy bizottsági tanácskozás itt Brüsszelben az Európai Parlamentben. Szerintetek miről lesz szó? Természetesen megint Magyarország csesztetéséről, a magyar emberek elleni támadásról – erről beszélt a Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalán. Deutsch Tamás hozzátette, ez egy örökzöld téma.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 19:46
Deutsch Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Több mint tíz esztendeje zajlik az a folyamatos politikai támadás, aminek az igazi oka az, hogy Magyarország nem hajlandó illegális migránsokat befogadni, nemet mond a migrációra, békepárti politikát folytatunk, nem vagyunk részesei a genderideológiai őrületnek, és ezért ér minket folyamatos támadás, politikai zsarolás és az a büntetés, hogy a jog szerint nekünk járó uniós pénzekhez nem férhetünk hozzá – fogalmazott Deutsch Tamás.

Kiemelte: 

Itt nem jogállamiságról van szó, hanem egy olyan ideológiai elvárásegyüttesről, ami megalapoz statáriális eljárásokat, aminek a végén Magyarországot minden alap nélkül büntetik.

Deutsch Tamás szerint annyi esélye van a józan észnek és a jognak ezekben a vitákban, mint mókusnak az égő tarlón. 

És bizony mióta megjelent a Tisza az Európai Parlamentben, azóta még komolyabb a politikai zsarolás. Folyamatosan egyeztetnek a brüsszeli pártjuk képviselőivel, a néppárti politikusokkal, bizottsági emberekkel azért, hogy mi, magyarok ne férhessünk hozzá jog szerint nekünk járó uniós forrásokhoz, ez gazdasági, pénzügyi nehézségeket okozzon, és ez kedvezzen a Tisza Pártnak

– emelte ki a politikus, és hozzátette, ők ki fognak állni a magyar nemzeti érdekekért, és az utolsó eurócentet is megszerzik, ami nekünk, magyaroknak jár. 

 

Borítókép: Deutsch Tamás (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.