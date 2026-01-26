Deutsch Tamás: Megint Magyarország csesztetése a téma

– Több mint tíz esztendeje zajlik az a folyamatos politikai támadás, aminek az igazi oka az, hogy Magyarország nem hajlandó illegális migránsokat befogadni, nemet mond a migrációra, békepárti politikát folytatunk, nem vagyunk részesei a genderideológiai őrületnek, és ezért ér minket folyamatos támadás, politikai zsarolás és az a büntetés, hogy a jog szerint nekünk járó uniós pénzekhez nem férhetünk hozzá – fogalmazott Deutsch Tamás.

Kiemelte:

Itt nem jogállamiságról van szó, hanem egy olyan ideológiai elvárásegyüttesről, ami megalapoz statáriális eljárásokat, aminek a végén Magyarországot minden alap nélkül büntetik.

Deutsch Tamás szerint annyi esélye van a józan észnek és a jognak ezekben a vitákban, mint mókusnak az égő tarlón.

És bizony mióta megjelent a Tisza az Európai Parlamentben, azóta még komolyabb a politikai zsarolás. Folyamatosan egyeztetnek a brüsszeli pártjuk képviselőivel, a néppárti politikusokkal, bizottsági emberekkel azért, hogy mi, magyarok ne férhessünk hozzá jog szerint nekünk járó uniós forrásokhoz, ez gazdasági, pénzügyi nehézségeket okozzon, és ez kedvezzen a Tisza Pártnak

– emelte ki a politikus, és hozzátette, ők ki fognak állni a magyar nemzeti érdekekért, és az utolsó eurócentet is megszerzik, ami nekünk, magyaroknak jár.

