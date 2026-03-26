Halálos összecsapásokra készül az ellenzék a Fidesz győzelme esetén

A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani. Erre sokan rácsatlakoztak, köztük Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt is – szúrta ki a Mandiner. Az ellenzéki jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében.

Egy amerikai liberális újságíró halálos összecsapásokat vizionál

A kijelentés alapja az a Medián-felmérés, amely nagy port kavart a magyar médiában a napokban. A kutató cég a saját számait is meghamisította korábban, és ezzel teljesen hiteltelenné vált a piacon. A hullámra ráült az amerikai liberális újságíró, Michael Weiss is, aki Orbán Anita bejegyzésére reagált. Posztjában azt írta:

Ha Orbán megpróbálja ezt elcsalni – és szinte biztosan meg fogja –, akkor ez egy felturbózott Euromajdan lesz egy EU- és NATO-tagországban. Figyelj nagyon, Amerika...

Az Euromajdnan, mint ismert, a több hónapos Oroszország-ellenes, Európa-párti tüntetéssorozat volt 2013. november vége és 2014 februárja között Ukrajnában, melyet a köznyelvben csak „majdannak” hívnak. Január 19-e és 22-e között pedig halálos összecsapásokra került sor Kijevben.

