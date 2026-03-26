Medián-felmérésMedián Közvélemény-és Piackutató IntézetOrbán Anita

Halálos összecsapásokra készül az ellenzék a Fidesz győzelme esetén

Erőszakos, akár halálos összecsapásokat vizionálnak a kormány kritikusai. Amennyiben nem az az eredmény születik áprilisban, amit az ellenzék szeretne, úgy akár az Euromajdannál is durvább eseményeket is számításba vesznek – ami mint ismert, egy erőszakos, véres, több hónapos zavargás volt Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 12:30
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani. Erre sokan rácsatlakoztak, köztük Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt is – szúrta ki a Mandiner. Az ellenzéki jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében.

A tiszás Orbán Anita bejegyzésére hivatkozva vizionálnak halálos összecsapásokat a Fidesz győzelme esetén

Egy amerikai liberális újságíró halálos összecsapásokat vizionál

A kijelentés alapja az a Medián-felmérés, amely nagy port kavart a magyar médiában a napokban. A kutató cég a saját számait is meghamisította korábban, és ezzel teljesen hiteltelenné vált a piacon. A hullámra ráült az amerikai liberális újságíró, Michael Weiss is, aki Orbán Anita bejegyzésére reagált. Posztjában azt írta: 

Ha Orbán megpróbálja ezt elcsalni – és szinte biztosan meg fogja –, akkor ez egy felturbózott Euromajdan lesz egy EU- és NATO-tagországban. Figyelj nagyon, Amerika...

Az Euromajdnan, mint ismert, a több hónapos Oroszország-ellenes, Európa-párti tüntetéssorozat volt 2013. november vége és 2014 februárja között Ukrajnában, melyet a köznyelvben csak „majdannak” hívnak. Január 19-e és 22-e között pedig halálos összecsapásokra került sor Kijevben. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
