Hidvéghi Balázs: Az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla + videó

Hidvéghi Balázs: Az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla

Heti ötmillió eurót, azaz kétmilliárd forintot kaphatott az elmúlt hónapokban a Tisza Zelenszkijtől.

2026. 03. 30. 14:21
Heti ötmillió eurót, azaz kétmilliárd forintot kaphatott az elmúlt hónapokban a Tisza Zelenszkijtől – idézi fel Hidvéghi Balázs Facebook-videójában a kiugrott ukrán ügynök Tényeknek adott leleplező interjúját.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára felidézte, az ügynök arról beszél, hogy 

az ukránok pénzelik Magyar Pétert. Elmondása szerint az elfogott aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták. Azt is állítja, hogy ez a pénz Zelenszkij feketekasszájából származik, amely felett maga az ukrán elnök rendelkezik. A pénz fekete táskákban, jellemzően euróban, vákuumcsomagolva érkezett. Emellett az ukránok nemcsak készpénzt használnak, hanem banki átutalásokat is intéznek a Tiszának egy speciális alkalmazáson keresztül.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, „Zelenszkij tehát nagyon azt akarja, hogy Magyar Péter és a Tisza kerüljön kormányra. Miért? Mert neki egy irányítható, ukránbarát kormányra van szüksége. Ehhez pedig félre akarja állítani a nemzeti kormányt, amely nemet mond a háborúra, nemet mond Ukrajna pénzügyi-katonai támogatására, és nemet mond arra is, hogy a magyarok rezsije többszörösére emelkedjen, csak mert neki és a brüsszeli elitnek nem tetszik az orosz olaj és gáz.”

Az államtitkára szerint a helyzet világos: „az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla. Rábízzuk-e az országot egy olyan kétarcú emberre, aki az ukránok és Brüsszel markában van? Aki nem tudná kint tartani hazánkat a háborúból, és aki nem tudná megvédeni a magyarok pénzét”.

„Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij alakítson kormányt!” – zárta Hidvéghi Balázs.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

