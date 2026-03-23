Megállíthatatlan Orbán Viktor országjárása, Magyar Péter erre nem számított, nem is tud vele mit kezdeni + videó

Nagy tömeg fogadta Orbán Viktort vasárnap a kampánykörútjának hatodik állomásán, Hódmezővásárhelyen is. A többezres rendezvényen a Tisza Párt aktivistái kis létszámban ugyan megjelentek, és megpróbálták kifütyülni a kormányfőt, ám az akciójuk gyakorlatilag észrevétlen maradt.

A tömeg hangja teljesen elnyomta a próbálkozást.

Megállíthatatlannak tűnik a jobboldal, Orbán Viktor rendre megtölti a tereket (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A rendezvényen még Magyar Péter feltétlen támogatóját, Márki-Zay Pétert is bevetették, aki gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

A kárpátaljai embereknek kötelességük megvédeniük a hazájukat, ha nem így tesznek, akkor gyávák

– fogalmazott a Magyar Péter-rajongó városvezető.

Deák Dániel szerint Magyar Péter azzal, hogy tiszás provokátorokat küld Orbán Viktor rendezvényeire, csak azt bizonyítja: rosszul áll a politikai versenyben. A XXI. Század Intézet elemzőjének értékelése szerint

a jelenség mögött egyértelmű kampánykudarc áll.

A politológus felhívta a figyelmet: Magyar Péter kommunikációjában is központi témává vált a miniszterelnök szerepléseinek követése, egész nap kényszeresen Orbán Viktor rendezvényeiről beszél. Úgy véli, Orbán Viktor sikere fokozza a politikai nyomást a Tisza Párt vezetőjén.

Nem ez volt azonban Magyar Péter első kétségbeesett próbálkozása az elmúlt napokban. Mint ismert, a március 15-i Békemenet óta látványos lendületet vett a jobboldal, amely azóta megállíthatatlannak tűnik. A kormányfő a héten Hódmezővásárhelyen kívül Miskolcon a Szent István teret, Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret töltötte meg. Mindenhol lelkes tömeg fogadta.