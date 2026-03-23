Megállíthatatlan Orbán Viktor országjárása, Magyar Péter erre nem számított, nem is tud vele mit kezdeni + videó

Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort vasárnap a kampánykörútjának hatodik állomásán, Hódmezővásárhelyen is. Magyar Péterék a héten fejvesztve keresték a megoldást a kormánypártok előretörésére. Aktivistákat küldtek Orbán Viktor országjárásának helyszínére, hazugságokat terjesztettek, de még banánosztással is próbálkoztak. A Tiszának a kormányfő azonban erre a hétre is feladja a leckét: a hét minden napján nagygyűléseket tart.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 5:41
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Nagy tömeg fogadta Orbán Viktort vasárnap a kampánykörútjának hatodik állomásán, Hódmezővásárhelyen is. A többezres rendezvényen a Tisza Párt aktivistái kis létszámban ugyan megjelentek, és megpróbálták kifütyülni a kormányfőt, ám az akciójuk gyakorlatilag észrevétlen maradt. 

A tömeg hangja teljesen elnyomta a próbálkozást.

Megállíthatatlannak tűnik a jobboldal, Orbán Viktor rendre megtölti a tereket (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A rendezvényen még Magyar Péter feltétlen támogatóját, Márki-Zay Pétert is bevetették, aki gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. 

A kárpátaljai embereknek kötelességük megvédeniük a hazájukat, ha nem így tesznek, akkor gyávák 

– fogalmazott a Magyar Péter-rajongó városvezető.

Deák Dániel szerint Magyar Péter azzal, hogy tiszás provokátorokat küld Orbán Viktor rendezvényeire, csak azt bizonyítja: rosszul áll a politikai versenyben. A XXI. Század Intézet elemzőjének értékelése szerint 

a jelenség mögött egyértelmű kampánykudarc áll. 

A politológus felhívta a figyelmet: Magyar Péter kommunikációjában is központi témává vált a miniszterelnök szerepléseinek követése, egész nap kényszeresen Orbán Viktor rendezvényeiről beszél. Úgy véli, Orbán Viktor sikere fokozza a politikai nyomást a Tisza Párt vezetőjén. 

Nem ez volt azonban Magyar Péter első kétségbeesett próbálkozása az elmúlt napokban. Mint ismert, a március 15-i Békemenet óta látványos lendületet vett a jobboldal, amely azóta megállíthatatlannak tűnik. A kormányfő a héten Hódmezővásárhelyen kívül Miskolcon a Szent István teret, Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret töltötte meg. Mindenhol lelkes tömeg fogadta.

 

Magyar Péterék kétségbeesésükben banánt osztanak

A kormánypárti rendezvények sikerei a héten láthatóan folyamatos nehéz helyzetbe hozták a Tisza Pártot, amely több irányból is próbálta magyarázni az ordító különbséget. Elhangzott, hogy a kormánypártok nagy létszámú rendezvényeinek hátterében különféle juttatások állhattak. Magyar Péter 110 ezer zsák krumpli és hagyma kiosztásáról értekezett. Később már az a narratíva is megjelent, hogy a kormánypárti eseményekre ázsiaiakat szállítanak.

Magyar Péter konkrétan úgy fogalmazott, hogy Egerben sok ázsiai kolléga (?) jelent meg a Dobó téren, Orbán Viktor beszéde előtt. 

Orbán Viktor ezekre a vádakra csak úgy reagált: 

Baj van a toronyban odaát, megérintette őket a vereség szele most, hogy a magyarok előjöttek.

Ez azonban nem minden: Magyar Péterék azóta már le is buktak, hogy az embereik banánt osztanak a választóknak Nógrádban. Tehát megint csak azt csinálták, amivel ők vádolták az ellenoldalt. 

 

Egyre többen vállalják a véleményüket a jobboldalon

Ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek néhány nappal ezelőtt elmondta: a közéletben az utóbbi időszakban egyre agresszívabb hangnem jelent meg, ami elriaszthatta a jobboldali szavazókat attól, hogy nyíltan vállalják véleményüket. 

A Békemenet azonban lehetőséget adott arra, hogy a patrióta közösség biztonságban és tömegesen fejezze ki álláspontját, ami visszaadhatta a hangját azoknak, akik korábban háttérbe szorítva érezhették magukat.

Az, hogy Magyar Péterék vidéken képtelenek tömegeket megmozgatni, ifj. Lomnici szerint a Tisza Párt korlátaira világít rá. Úgy véli, a párt inkább egy nagyvárosi, közösségi médiára épülő jelenség, miközben a Fidesz vidéken is stabil bázissal rendelkezik. 

A szakértő szerint ez arra is rámutat, hogy a közvélemény-kutatásokat érdemes fenntartással kezelni, hiszen a valódi politikai erő sokszor a mozgósításban mutatkozik meg. Példaként említette a 2024-es amerikai elnökválasztást, ahol a mérések ellenére végül Donald Trump aratott nagy győzelmet Kamala Harrisszel szemben.

 

Orbán Viktor nem áll meg

Orbán Viktor a héten több helyre ellátogat. A miniszterelnök

  • március 23-án Kecskeméten,
  • március 24-én Nagykanizsán,
  • március 25-én Esztergomban,
  • március 26-án Törökszentmiklóson,
  • március 27-én Veszprémben és Győrben,
  • március 28-án Pécelen,
  • március 29-én pedig Békéscsabán mond beszédet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

