Jönnek a felhős tavaszi napok

A gomolyok estétől többfelé feloszlanak, lesznek derült tájak, miközben északkelet felől magas szintű felhők érkeznek – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt hétfő délutáni előrejelzésében.

Kedden is a fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb napos időszakra számíthatunk, de délután a gomolyok jobban összeállhatnak, szétterülhetnek. Estig elszórtan, kedden csak egy-egy helyen fordulhat elő kisebb zápor. A keletiesről északiasra forduló szél hétfőn csak a csapadékgócok környezetében, míg kedden nagyobb területen lehet élénk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a kevésbé felhős fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 18 fok között valószínű.