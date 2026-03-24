Külföldi ügynökök segítségével építené fel ukránbarát kormányát a Tisza

Tegnap három dolog derült ki – mondta videójában Orbán Balázs azzal kapcsolatban, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amely aztán lehallgatta a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, bár újságírónak mondják magukat, valójában külföldi ügynökök, akik külföldi titkosszolgálatoknak segítenek, információt osztanak meg. Ezen kívül – tette hozzá – a Tisza Párttal, azon belül is Magyar Péterrel és Orbán Anitával egy ukránbarát külügyminisztérium felépítésén dolgoznak.

Ennek ellenére tegnap nem szakadt rájuk az ég. Ez majd április 12-én fog megtörténni

– jegyezte meg videója végén Orbán Balázs.