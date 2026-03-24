Deák Dániel: A tiszás noÁr röhögcsélve beszélt ki egy esetleges Orbán Viktor elleni merényletet + videó

Molnár Áron színész-aktivista, más néven noÁr egy reggeli műsorban röhögcsélt azon, mi történne egy esetleges Orbán Viktor elleni merénylet esetén – mutatta be videójába Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyzi, azok után teszik mindezt, hogy a szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót és az amerikai elnököt, Donald Trumpot is meglőtték.

Magyar Péter gyűlöletkeltése és uszítása nemcsak a tiszás influenszerekre, de a tiszás szavazókra is hatással van – mondta Deák Dániel, majd ezt alátámasztva az elemző megosztott néhány videórészletet az elmúlt napokból a tiszás szimpatizánsokról:

Haljon meg a Fidesz, dögöljön meg! Csak a Tisza!

– mondta egy kecskeméti tiszás. A másik pedig a következőt mondta egy riporternek az ukrajnai háború kapcsán, hogy:

Miért nem harcolsz a fronton? Ott kéne lenned, pajtás, meghalni a többiekkel, nem itt lófrálni Kecskeméten!

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Deák Dániel leszögezte: április 12-én mutassuk meg, hogy a békés többség nem kér a tiszás gyűlöletkeltésből és uszításból!