Egy helyen, amit tudni kell mindenki rémálmáról, az óraátállításról

Március 29-én, vasárnap hajnalban ismét átállunk a nyári időszámításra. Az órákat hivatalosan hajnali 2 órakor kell átállítani 3 órára, ami azt jelenti, hogy egy órával rövidebb lesz az éjszaka. A változás nemcsak a mindennapi életünket, hanem a közlekedési rendszereket is érinti: a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatainak menetrendje is igazodik az átálláshoz.

Az okoseszközök önállóan átállnak

Az informatikai és telekommunikációs eszközökkel nincs teendőnk.

A modern technológia szerencsére megkönnyíti a dolgunkat: az okostelefonok, táblagépek, okosórák és számítógépek automatikusan átállítják magukat a nyári időszámításra, amennyiben be van kapcsolva az automatikus időbeállítás funkció.

Ezekkel az eszközökkel tehát semmi dolgunk nincs. Ugyanakkor érdemes átnézni a háztartásban található hagyományos órákat: a faliórákat, a mikrohullámú sütőt, a sütőt, a kávéfőzőt és a régebbi típusú ébresztőórákat – ezeket manuálisan kell megigazítani.

Egyre többen követelik az óraátállítás eltörlését

Az évente kétszer ismétlődő időváltás egyre több szakmai szervezetet és tudományos műhelyt mozgósít. A Magyar Alvásszövetség emlékeztetett, az Európai Unió tagállamainak mielőbb közösen kellene megállapodniuk arról, hogy milyen időzónát vezetnek be tartósan. A folyamat azonban évek óta nem halad, ezért több mint kétszáz tudományos és társadalmi szervezet felszólította az érintetteket, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket.

A nemzetközi szerveződés az óraátállítás mielőbbi eltörlését sürgeti Európában. A Time Use Initiative nevű globális program hangsúlyozza: a félévente ismétlődő időátállítás helyett egy állandó, a természetes nappali ritmushoz jobban igazodó rendszer lépjen életbe. A szakmai álláspontok abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi rendszer kedvezőtlen hatással van az emberek életére. A kutatások szerint az időbeli eltolódás nemcsak az egészségre lehet káros, hanem gazdasági, biztonsági és környezeti következményekkel is járhat. A kezdeményezés nem csupán az óraátállítás eltörléséről szól, hanem arról is, hogy az országok tudatos időpolitikával javítsák a lakosság életmódját, egészségét és az alvását.