Magyar Alvás Szövetség

Egy helyen, amit tudni kell mindenki rémálmáról, az óraátállításról

Hajnali kettőkor háromra kell előreállítani az órákat. A telefonok és számítógépek automatikusan átállnak, a faliórákat nekünk kell igazítanunk.

Március 29-én, vasárnap hajnalban ismét átállunk a nyári időszámításra. Az órákat hivatalosan hajnali 2 órakor kell átállítani 3 órára, ami azt jelenti, hogy egy órával rövidebb lesz az éjszaka. A változás nemcsak a mindennapi életünket, hanem a közlekedési rendszereket is érinti: a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatainak menetrendje is igazodik az átálláshoz.

Az okoseszközök önállóan átállnak

Az informatikai és telekommunikációs eszközökkel nincs teendőnk.

A modern technológia szerencsére megkönnyíti a dolgunkat: az okostelefonok, táblagépek, okosórák és számítógépek automatikusan átállítják magukat a nyári időszámításra, amennyiben be van kapcsolva az automatikus időbeállítás funkció.

Ezekkel az eszközökkel tehát semmi dolgunk nincs. Ugyanakkor érdemes átnézni a háztartásban található hagyományos órákat: a faliórákat, a mikrohullámú sütőt, a sütőt, a kávéfőzőt és a régebbi típusú ébresztőórákat – ezeket manuálisan kell megigazítani.

Egyre többen követelik az óraátállítás eltörlését

Az évente kétszer ismétlődő időváltás egyre több szakmai szervezetet és tudományos műhelyt mozgósít. A Magyar Alvásszövetség emlékeztetett, az Európai Unió tagállamainak mielőbb közösen kellene megállapodniuk arról, hogy milyen időzónát vezetnek be tartósan. A folyamat azonban évek óta nem halad, ezért több mint kétszáz tudományos és társadalmi szervezet felszólította az érintetteket, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket.

A nemzetközi szerveződés az óraátállítás mielőbbi eltörlését sürgeti Európában. A Time Use Initiative nevű globális program hangsúlyozza: a félévente ismétlődő időátállítás helyett egy állandó, a természetes nappali ritmushoz jobban igazodó rendszer lépjen életbe. A szakmai álláspontok abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi rendszer kedvezőtlen hatással van az emberek életére. A kutatások szerint az időbeli eltolódás nemcsak az egészségre lehet káros, hanem gazdasági, biztonsági és környezeti következményekkel is járhat. A kezdeményezés nem csupán az óraátállítás eltörléséről szól, hanem arról is, hogy az országok tudatos időpolitikával javítsák a lakosság életmódját, egészségét és az alvását.

Változik a tömegközlekedés az átállás éjszakáján

A MÁV-csoport és a BKK közleménye szerint az óraátállítás miatt számos járat menetrendje módosul. Az érintett éjszakai időszakban utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. A MÁV azt javasolja, hogy utazás előtt nézzék meg a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a mavplusz.hu, jegy.mav.hu weboldal utazástervezőit, amelyek naprakész és pontos útitervet állítanak össze.

A BKK tájékoztatása szerint március 28-ról 29-re virradó éjjel a 2.00 és 2.59 óra közötti indulások mindegyik éjszakai járatnál elmaradnak. Március 29-én 3.01-től a BKK járatai a nyári időszámítás szerint közlekednek. Várhatóan hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek. Az utazók a menetrendi változásokról a BKK oldalán tájékozódhatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
