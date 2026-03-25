Változik a vonatok közlekedése az óraátállítás miatt

A vasárnap hajnali óraátállítás több éjszakai vonatot és egyes helyi, illetve helyközi buszjáratokat is érint – közölte a MÁV-csoport.
Március 29-én, vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, ezért hajnali kettőkor három órára kell átállítani az órákat, ehhez pedig az érintett járatok menetrendje is igazodik.
Felhívták a figyelmet, hogy az éjszakai időszakban utazóknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük az aktuális menetrendet a MÁV felületein, mert
egyes járatok az óraátállítás miatt később érkeznek,
mások pedig már az átállítás utáni időszámítás szerint indulnak.
