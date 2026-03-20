Ami a Partizánból kimaradt: így támadta le Orbán Balázst az ukránpárti sajtó

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztotta meg egy rövid videóban, hogyan vették üldözőbe ellenzéki újságírók azt követően, hogy 40 percen át válaszolgatott a kérdésekre: Orbán Balázs ugyanis Isaszegen tartott fórumot, ahol lecsapott rá a baloldali-liberális média. A politikus az Ami a Partizánból kimaradt címmel osztotta meg bejegyzését.

A miniszterelnök politikai igazgatója a kérdések közepette leszögezte:

Egy dolgot szeretnék csak kérni: aki nem szeretne Magyarországon háborúba menni, az szavazzon a Fideszre, mert a Fidesz a biztos választás.

Orbán Balázs ismételten leszögezte, elítéli a Tisza Párt politikáját, Isaszegre is azért ment, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy ne szavazzanak egy ukránpárti politikai erőre.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (AFP)