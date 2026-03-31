Orbán Viktor: Mi megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát + videó

Hangulatos videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök az országjárásán rögzített felvételekből készített egy videót. A felvételen az látszik, hogy az eső ellenére is óriási tömeg fogadta a kormányfőt.

A videóhoz a kormányfő azt írta,

Mi megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát! Maradunk végig.

A felvétel alatt játszott zene szövege azt jelenti:

„És azt mondod, amíg én itt vagyok, senki sem bánthat téged.”