Akár esik, akár fúj, napról napra egyre többen vannak Orbán Viktor országjárásán – és a java csak most jön!

A héten újabb négy helyszínre látogat el országjárása keretében Orbán Viktor. A kormányfő húsvét előtt nagygyűlést tart Szolnokon, Ócsán, Szentesen és Szombathelyen is. A választási kampány hajrájában kiemelt jelentőségű az országjárás abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat. Az eddigi eredmények alapján a Fidesz-KDNP toronymagasan vezeti a versenyt.

2026. 03. 30.
Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi helyszíneken rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. „Egész héten jól néztünk ki. És még csak most jön a java!”– írta közösségi oldalán a kormányfő, és közzétette az eheti helyszíneket és időpontokat.

Ezen a héten sem lesz megállás, Orbán Viktor nagypéntekig az alábbi helyszíneken tart majd nagygyűlést:

  • Hétfő 18:00 Szolnok
  • Kedd 18:00 Ócsa
  • Szerda 18:00 Szentes
  • Csütörtök 19:00 Szombathely

Húsvétkor lesz három nap pihenő. Múlt héten folyamatosan mozgásban volt Orbán Viktor: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön pedig Törökszentmiklóson tartott nagygyűlést. Sőt, pénteken duplázott: délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. A kampány időszakban nincs megállás hétvégén se, szombaton Pécelre, vasárnap pedig Békéscsabára látogatott.

 

Sikeres a kormánypártok mozgósítása

A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége van az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat is.

A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres, mindenhol tömegek várják a miniszterelnököt és a többi felszólalót.

Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel. Esztergommal ezt például kitűnően lehet szemléltetni: Orbán Viktor megosztott egy drónfotót, amelyen tökéletesen látszik a miniszterelnök és a Tisza Párt elnöke országjárása közötti kontraszt. 

De a többi országjárásról készült fotón is jól látszik, hogy a Fidesz-KDNP rendezvényein sokkal többen vesznek részt, mint a Tiszáén. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán hatalmas sikerként értékelte Orbán Viktor országjárását, hiszen rengetegen kíváncsiak rá a helyszínen és online is.

Nem véletlen, hogy a tiszások minden eszközt bevetnek ellene, eddig sikertelenül

– állapította meg az elemző.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök  (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu