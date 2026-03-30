Rapid extra – Horváth József: Egy művelet van, Orbán Viktort meg akarják buktatni + videó

Néző László főszerkesztőnk részletesen felsorolta mindazt, amiket a napokban olvashattunk, láthatunk. Fel is tette a kérdést, hogy az aranykonvoj, a titkosügynökök, beépített emberek történeteit hogyan kell kezelni? Ez egy „katyvasz”, vagy van más is a háttérben?

Horváth József szerint ezek nem különálló történek. Mint fogalmazott, ha ő szakmai szemmel néz rá, ez egy művelet, a cél világos, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt és kormányát meg akarják buktatni, el kell takarítani az útból, Ukrajna menjen be az unióba, Egyesült Európai Államok legyen, és Magyarország is hódoljon be, zárja el magát – ahogy Ursula von der Leyen fogalmazott –, zárjuk el magunkat a „mocskos orosz olajtól”, és innentől visszamegyünk a középkorba – tette hozzá.

Mint fogalmazott, a történet erre fut ki, valóban van három szál, de mindezt egy „vegykonyhában” főzték ki. Horváth József szerint ennek van egy nyugati titkosszolgálati szála, bár magával is vitatkozik időnként, hogy melyik főváros az, nagy valószínűséggel, amit ehhez hozzá lehet tenni.

Beszélt arról is: az észtek ebbe úgy keveredtek bele, mint Pilátus a Credóba, kis ország, a szolgálatok gyakran alkalmazzák ezt a trükköt, hogy bevonnak egy harmadik felet, nehogy rájuk vetüljön nagy árnyék. Kiemelte, van egy politikai megrendelő, de azért a titkosszolgálatok szóltak az észteknek, hogy ne lepődjenek meg.

Innen fordult rá Kijevre, ami véleménye szerint látszik, hogy nem egy egyirányú utca, hanem átrakóállomásként működik. Biden kampányába, és hazánkba is csengettek vissza pénzeket. Elmondta, az ukránok semmit nem csinálnak ingyen, egyrészt szeretnének „törleszteni” a magyar kormánynak, simán akarnak besétálni az unióba, amit Orbán Viktor vétóz, másrészt ha tevékenységüket a külföldi államok finanszírozzák is, akkor tudják, hogy ebből jól jönnek ki.

Hozzátette, ez a vonulat valahogy így értelmezhető, mert egy csapdát is felállítottak azért, hogy miként lehetne megbuktatni az Orbán-kormányt, most pedig azt látjuk, aktív intézkedések is történnek, azaz kiderült, semmit nem bíznak a véletlenre, be akarnak avatkozni a szuverenitásunkba. Legendák, operatív intézkedések, minden, amit a szolgálatok és a politika kapcsolatáról tudni szeretnének sokkal bővebben a Rapid extrában.