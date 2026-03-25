Schmittné Makray Katalin: Kiváltság magyarnak lenni + videó

– Aki nem érzi, hogy micsoda kiváltság magyarnak lenni, az nincs tisztában azzal, hogy hová született – mondta Schmittné Makray Katalin a Mandiner és DPK közös műsorának, a Kollázsnak a legújabb részében.

Az olimpiai ezüstérmes tornász, Schmitt Pál volt köztársasági elnök felesége beszélt élsportról, családról, de arról is, hogy nem érti, hogyan lett a világ ennyire durva, illetve hogy elképzelni sem tudja, a mai technikai feltételek mellett hogyan vészelne át az emberiség egy világháborút.

Makray Katalin szerint

egyre több a tiszteletlenség, a durvaság és a következmények nélküli viselkedés, miközben a becsület és a jó modor háttérbe szorul.

Nosztalgiával beszélt arról az időszakról, amikor az egész ország együtt tornázott, és a műsor a mindennapok részévé vált. Úgy emlékszik, akkor

a világ természetesebb, emberibb volt, és senkiben fel sem merült, hogy rossz szándék lenne abban, ha a saját gyermekeik is megjelennek a képernyőn.

Felidézte, hogy annak idején teljesen váratlanul érte őket a férje köztársasági elnöki kinevezése. Hangsúlyozta: a „first lady” kifejezést nem kedveli. Úgy fogalmazott, ezt a helyzetet nem saját jogon, hanem férje oldalán kapta, ezért mindig arra törekedett, hogy méltósággal, természetesen és a hazához méltón viselje ezt a szerepet. Szerinte ebben a helyzetben a legfontosabb az volt, hogy ne hozzon szégyent sem a férjére, sem Magyarországra, és ahol tudott, emberséggel, figyelemmel és segítséggel legyen jelen.