Schmittné Makray Katalin: Kiváltság magyarnak lenni + videó

mandinerkollázsschmittné makray katalin

Egyre több a tiszteletlenség, a durvaság és a következmények nélküli viselkedés, miközben a becsület és a jó modor háttérbe szorul – fogalmazott Schmittné Makray Katalin a Kollázs című műsorban. Az olimpiai ezüstérmes tornász az interjúban a család fontosságáról, a sport által adott értékekről és a közéleti szerepéről is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 16:19
Makray Katalin Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Aki nem érzi, hogy micsoda kiváltság magyarnak lenni, az nincs tisztában azzal, hogy hová született – mondta Schmittné Makray Katalin a Mandiner és DPK közös műsorának, a Kollázsnak a legújabb részében.

Az olimpiai ezüstérmes tornász, Schmitt Pál volt köztársasági elnök felesége beszélt élsportról, családról, de arról is, hogy nem érti, hogyan lett a világ ennyire durva, illetve hogy elképzelni sem tudja, a mai technikai feltételek mellett hogyan vészelne át az emberiség egy világháborút.

Makray Katalin szerint

egyre több a tiszteletlenség, a durvaság és a következmények nélküli viselkedés, miközben a becsület és a jó modor háttérbe szorul.

 

Schmittné Makray Katalin (Forrás: YouTube)

Nosztalgiával beszélt arról az időszakról, amikor az egész ország együtt tornázott, és a műsor a mindennapok részévé vált. Úgy emlékszik, akkor

a világ természetesebb, emberibb volt, és senkiben fel sem merült, hogy rossz szándék lenne abban, ha a saját gyermekeik is megjelennek a képernyőn.

Felidézte, hogy annak idején teljesen váratlanul érte őket a férje köztársasági elnöki kinevezése. Hangsúlyozta: a „first lady” kifejezést nem kedveli. Úgy fogalmazott, ezt a helyzetet nem saját jogon, hanem férje oldalán kapta, ezért mindig arra törekedett, hogy méltósággal, természetesen és a hazához méltón viselje ezt a szerepet. Szerinte ebben a helyzetben a legfontosabb az volt, hogy ne hozzon szégyent sem a férjére, sem Magyarországra, és ahol tudott, emberséggel, figyelemmel és segítséggel legyen jelen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
