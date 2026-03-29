Átverés és lehúzás lehet a kiugrott tiszás rendőrtisztnek indított adománygyűjtés

Szélhámosságnak és hiteltelennek titulálta Marczingós László ügyvéd a kiugrott rendőrtiszt, Szabó Bence részére indított adománygyűjtést. A felhívás szerint többek között a volt nyomozó jogi kiadásait finanszíroznák az összegyűlt pénzből. Marczingós a közösségi oldalán írt arról, hogy maga Szabó Bence ügyvédje, Laczó Adrienn is megosztotta az adománygyűjtésre való felhívást. Ugyanakkor Marczingós megjegyezte, hogy eközben felmerült, hogy az ügyvédek ingyenesen vállalták Szabó Bence ügyét.

Mint lapunk megírta, a Direkt36 a hét közepén közzétett egy volt rendőrszázadossal, Szabó Bencével készült interjút. Az egykori egyenruhás lényegében megerősítette a Direkt36 keddi cikkében foglaltakat, miszerint egy jól szervezett akció zajlott a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük.

Azonban hamar kiderült, hogy valótlanságokon alapuló lejárató anyagról van szó.

Ezután a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a volt rendőrt, mégpedig amiatt, mert Szabó adhatta át a nyomozási ügyiratok másolatait a Direkt36-nak. Az exrendőrrel kapcsolatban árulkodó mozzanat, hogy Magyar Péter már tavaly decemberben arra utalt, hogy Szabó Bence majd felbukkan. De a tiszás kapcsolatot erősíti az is, hogy a Szabó védelmét ellátó Laczó Adrienn Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével együtt dolgozott a párt igazságügyi programján, és a Tiszával szintén összekapcsolható aranykonvoj ügyében az ukránokat képviseli.

Mostanra teljesen romba dőlt a két tiszás informatikus köré épített magyarázkodás. A teljes megsemmisülést az a videófelvétel hozta el, amelyet szombaton tett közzé a kormányzat. Ebből ugyanis kiderült:

az egyik tiszás informatikus idegen szolgálatokkal került kapcsolatba,

és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

Borítókép: Szabó Bence volt rendőrszázados (Forrás: YouTube)