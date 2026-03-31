Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

igazság órájaSzentkirályi AlexandraTisza Párt

Szentkirályi Alexandra: Nem újdonság a tiszás energiaterv, az Európai Parlamentben többször megszavazták már + videó

A hétfőn kiszivárgott tiszás energetikai tervet veszi górcső alá az Igazság órája keddi adásában Németh Balázs. Szentkirályi Alexandrával többek között azt beszélték át, a tervezet milyen következményeket vonna mag után, de szó volt még az ukrán nyomásgyakorlásról, valamint Magyar Péter híveinek gyűlölködő kívánságairól is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 7:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden sem maradt el az Igazság órája, amelynek vendége ezúttal Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz-frakció. A műsor elején szót ejtettek a Nézőpont Intézet ma reggel publikált mandátumbecsléséről, amely szerint a 106 egyéni választókerületből 66-ot a Fidesz-KDNP nyerne meg – ez pedig szerintük nagy arányú kormánypárti győzelmet jelez előre.

Szentkirályi Alexandra a hír kapcsán emlékeztetett: a Nézőpont számai az eddigi tapasztalatok alapján korrektek voltak és ahogy megyünk a választásokhoz közelebb egyre több baloldali elemző érzi úgy, hogy befolyásolási szándékkal szürreálisan nagy előnyt mérnek a kormánypárt ellenfeleinek. A választás közeledtével viszont a jobboldali szavazók is jobban elkezdik érezni, hogy mi is a választás tétje – emiatt elkezdenek aktivizálódni, a Fidesz–KDNP számai pedig csak tovább fognak nőni.

A műsorban Német Balázs műsorvezetővel a Tisza Párt kiszivárgott energiaátállási tervét is górcső alá veszik. De mit is érdemes erről tudni dióhéjban? Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kapitány István csapatának anyaga szerint a magyar energiapolitika legnagyobb problémája ma a túlzott állami beavatkozás. Szerintük a hatóságilag szabályozott közüzemi díjak és a közelmúltban bevezetett védett ár elszakadtak a piaci realitásoktól: egyszerre okoznak jelentős torzulásokat és veszik el a lakosságtól az energiatakarékossági ösztönzőket.

A frakcióvezető emlékeztetett, ezt a dokumentumot Csercsa Balázs osztotta meg, aki állítása szerint a Tisza Párt egy képviselőjelöltjétől kapta meg a tervezetet. Szerinte ez azt mutatja, hogy a Tiszában is kezdik látni, hogy nem fognak nyerni – ebből fakadóan pedig belső ellentétek kezdenek kialakulni. Mert csak azért álltak Magyar Péter mellé, mert úgy látták, kizárólag neki lehet esélye a baloldalon győzelemre. Viszont most már joggal merül fel bennük a kérdés: ha mégsem lehet vele nyerni, akkor miért álljanak mellé, amikor folyamatosan megalázóan beszél velük és lenézi őket?

Felháborító, de mégsem meglepő

A Tisza energetikai tervére kitérve elárulta, miután nyilvánosságra került kiszámolta, mennyibe is kerülne ez egy átlag a magyar családnak: nagyjából kétmillió forintba. Emlékeztetett, ebben a dokumentumban feketén-fehéren benne van, hogy hazánknak le kell válni az olcsó orosz energiáról – ebben viszont semmi újdonság nincs, hiszen már Brüsszelben is számos alkalommal megszavazták, Kapitány István is hangoztatta már. 

A tervezet szerint tehát véget vetnének a rezsicsökkentésnek, nem lesz védett ár, sem árréscsökkentést, ráadásul egy külön adónemet is bevezetnének „energiafüggetlenségi adó” néven. Utóbbi kapcsán Szentkirályi Alexandra megjegyezte, szerinte egészen pofátlan ez a névadás, sokkal hitelesebb lenne szerinte 

„az orosz olajról való leválás költsége, amit neked kell megfizetni.”

Mint mondta, hiába tagadja a dokumentum valódiságát Magyar Péter, ha nem lennének ilyen terveik akkor nem szavazták volna meg az ezzel kapcsolatos javaslatokat Brüsszelben, és Kapitány István sem beszélt volt ezekről a témákról konkrétan ugyanígy. 

Külön kiemelték, hogy a HVG még méltatta is a tervezetet. Rámutattak, a kormány nem véletlen állítja, hogy a Tisza Párt nem tud nemet mondani: hiszen nem csak Brüsszelből érkezik rájuk a nyomás, hanem a balliberális magyar értelmiség részéről is – ezek sikeressége pedig meg is látszik az eddig kiszivárgott dokumentumokban.

Kijevnek és Brüsszelnek egy biztos céja van

Az adásban kitértek arra is, hogy az Európai Bizottság meg akarja büntetni a szlovák kormányt, mert korlátozza a dízelexportot a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt. Robert Fico szlovák kormányfő erre úgy reagált, hogy büntessék meg Ukrajnát, amiért nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken a szállítást. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, már ez megy az ügy kezdetek óta: az Európai Unió (EU) úgy viselkedik, mintha nem Magyarország vagy Szlovákia lenne tagállam, hanem Ukrajna. Németh Balázs szerint Brüsszel és Ukrajna célja az, hogy bukjon a magyar kormány, mert akkor szabad utat kapna az ukrán uniós csatlakozás és a nekik szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön.

Szó esett arról a hírről is, hogy Volodimir Zelenszkij egy kedvenc ukrán újságírója kijelentette: ugyan még nem szabad hátradőlni, de hamarosan jön Magyar Péter és akkor Orbán Viktornak menekülnie kell – ezzel pedig megnyílik az út Ukrajna gyorsított eljárásban való uniós felvétele felé. A frakcióvezető ennek kapcsán rámutatott: 

minden ami az utóbbi hónapban történik, azt a célt szolgálja, hogy Brüsszel és Zelelenszkij egy ukránbarát kormányt juttasson Magyarországon hatalomba. 

Mert amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, addig biztos nem adnak pénzt és fegyvert Ukrajnának. – Az az állam, amelynek vezetője életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt, ne is álmodjon róla, hogy uniós tag lesz – szögezte le.

Az ukrán befolyásolás kapcsán felidézték Panyi Szabolcs, valamint az ukrán informatikusok ügyét is. Arról, hogy a korábban az Alkotmányvédelmi Hivatalnak vallomást tett fiatal most színre lépett, és azt állítja hogy átverte a hatóságokat, a frakcióvezető megjegyezte: ez nem más, mint egy nagyon kellemetlen mosakodás.

A tiszások a kormánypártiak halálát kívánják

A tiszás gyűlöletkeltőkről szólva felidézték: Magyar Péter hívei sokszor már a kormánypárti politikusok halálát kívánják. A műsorvezető kérdésére Szentkirályi Alexandra elárulta: alapvetően jól bírja a mocskolódást, de neki még a kislányát is halálosan megfenyegették, amit viszont nem viselt könnyen. Felhívta a figyelmet arra is, hogy már az egyszerű civileket is akasztással fenyegetik, amelyért Magyar Péter hergelése felelős.

Szentkirályi Alexandra azt mondta: reméli, hogy miután a kormánypártok ismét megnyerték a választásokat, vissza tud állni a nemzeti egység. Mert azzal, ahogy Magyar Péter viselkedésével menlevelet adott híveinek a gyűlölködésre, a legkárosabb dolog, ami az utóbbi időszakban történt a közéletben Magyarországon.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
