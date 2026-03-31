Szentkirályi Alexandra: Nem újdonság a tiszás energiaterv, az Európai Parlamentben többször megszavazták már + videó

Kedden sem maradt el az Igazság órája, amelynek vendége ezúttal Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz-frakció. A műsor elején szót ejtettek a Nézőpont Intézet ma reggel publikált mandátumbecsléséről, amely szerint a 106 egyéni választókerületből 66-ot a Fidesz-KDNP nyerne meg – ez pedig szerintük nagy arányú kormánypárti győzelmet jelez előre.

Szentkirályi Alexandra a hír kapcsán emlékeztetett: a Nézőpont számai az eddigi tapasztalatok alapján korrektek voltak és ahogy megyünk a választásokhoz közelebb egyre több baloldali elemző érzi úgy, hogy befolyásolási szándékkal szürreálisan nagy előnyt mérnek a kormánypárt ellenfeleinek. A választás közeledtével viszont a jobboldali szavazók is jobban elkezdik érezni, hogy mi is a választás tétje – emiatt elkezdenek aktivizálódni, a Fidesz–KDNP számai pedig csak tovább fognak nőni.

A műsorban Német Balázs műsorvezetővel a Tisza Párt kiszivárgott energiaátállási tervét is górcső alá veszik. De mit is érdemes erről tudni dióhéjban? Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kapitány István csapatának anyaga szerint a magyar energiapolitika legnagyobb problémája ma a túlzott állami beavatkozás. Szerintük a hatóságilag szabályozott közüzemi díjak és a közelmúltban bevezetett védett ár elszakadtak a piaci realitásoktól: egyszerre okoznak jelentős torzulásokat és veszik el a lakosságtól az energiatakarékossági ösztönzőket.

A frakcióvezető emlékeztetett, ezt a dokumentumot Csercsa Balázs osztotta meg, aki állítása szerint a Tisza Párt egy képviselőjelöltjétől kapta meg a tervezetet. Szerinte ez azt mutatja, hogy a Tiszában is kezdik látni, hogy nem fognak nyerni – ebből fakadóan pedig belső ellentétek kezdenek kialakulni. Mert csak azért álltak Magyar Péter mellé, mert úgy látták, kizárólag neki lehet esélye a baloldalon győzelemre. Viszont most már joggal merül fel bennük a kérdés: ha mégsem lehet vele nyerni, akkor miért álljanak mellé, amikor folyamatosan megalázóan beszél velük és lenézi őket?