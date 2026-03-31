Szijjártó Péter: Nem engedhetjük, hogy a Tisza Párt végrehajtsa a brüsszeli energiapolitikát

Kiderült, hogy a Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát végrehajtva eltörölné a rezsicsökkentést, a védett üzemanyagárat, ezt azonban nem szabad hagyni, ez is az áprilisi választások tétje − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Mezőtúron.

A tárcavezető a városban rendezett politikai gyűlésen kiemelte, hogy előző nap nyilvánosságra került az a dokumentum, amely arról szól, hogy a Tisza Párt a brüsszeli energiapolitikát akarja végrehajtani.

Ez azt jelenti, hogy el akarják törölni a rezsicsökkentést és meg akarják szüntetni a védett benzinárat. Ha megszüntetik a rezsicsökkentést, az azt jelenti, hogy mindenki hazamegy, megnézi a rezsiszámláját, megnézi, hogy milyen összeg van rajta, és azt tessék megszorozni hárommal. Ha a védett benzinárat megszüntetik, ezer forint lesz a benzinár. Sok tízezerrel többe fog kerülni a tankolás, sok tízezerrel többe fog kerülni a rezsi

− figyelmeztetett. – Azért nem is vitatják ennek a dokumentumnak a valódiságát, mert az van oda leírva, amiket eddig mondtak. Ezt mondta a Tisza Párt elnöke, ezt mondta a Shelltől odadelegált Kapitány István: nevezetesen, hogy meg kell szüntetni a rezsicsökkentést, meg kell szüntetni a védett benzinárat. De még egyszer mondom, ez háromszoros rezsivel meg ezerforintos benzinárral járna, sok tíz-, akár százezer forintos pluszkiadást jelentene a családoknak havonta − folytatta Szijjártó Péter, aki szerint ezt nem szabad megengedni.

–A parlamenti választásnak április 12-én ez is a tétje: meg tudjuk-e védeni a rezsicsökkentést és meg tudjuk-e védeni a védett benzinárat − tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve leválasztaná hazánkat az olcsó orosz kőolajról és földgázról, ami nem azért fontos, mert orosz, hanem azért, mert olcsó.

– És ha nekünk drágábban akar valaki eladni energiát, kérdezem én, miért kéne drágábban vennünk? − vetette fel a kérdést.

– Akik hazaárulóznak, oroszoznak és kémeznek, azok még soha nem jelentkeztek, hogy ők nagyon szívesen fizetnének háromszor annyit rezsire. Akkor kiabáljanak, ha készek arra, hogy háromszor annyit fizessenek a rezsire, és holnaptól készek arra, hogy ezer forintért tankolják a benzint − jegyezte meg. – Mert ha erre készek, akkor azt mondom, csinálják, de mindaddig ők is élvezik azt, hogy meg tudtunk állapodni az oroszokkal és meg tudtunk állapodni az amerikaiakkal is arról, hogy Magyarország továbbra is olcsó energiát tud vásárolni, és ekként a tiszások is a rezsicsökkentett árat fizetik, és a tiszások is védett benzinárat fizetnek − mutatott rá.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozás, különadó kell, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.