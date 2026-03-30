Álhírek terjednek a tanárhiányról, az államtitkár szembesítette a valósággal a baloldali médiát

– Az írás a tények részleges figyelmen kívül hagyása mellett készült, egy 2018-as és egy 2025-ös adatsor egyszerű összenézésével – fogalmazott lapunknak Maruzsa Zoltán, miután a Népszava arról írt, hogy hét év alatt összesen 21 százalékkal csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára közölte: a teljes baloldali média által átvett írás figyelmen kívül hagyta, hogy a köznevelési információs rendszerben (KIR) szereplő 2018-as és 2025-ös statisztikai létszámadatok nem összevethetők.

Tekintettel arra, hogy 2020. július 1-jétől a szakképző intézmények nyilvántartását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezeti, a KIR 2020-tól kizárólag a köznevelési intézmények adatait tartalmazza.

A szakképzésben dolgozó pedagógusok a 2018-as adatsorban még szerepelnek, a 2025-ös adatokban viszont már nem. Tehát almát a körtével hasonlítottak össze

– tette hozzá az államtitkár.

Fontos tényeket hallgatott el a Népszava

Maruzsa Zoltán szerint a megjelent írás azt sem veszi figyelembe, hogy átalakult a képzési szerkezet és a foglalkoztatás szabályrendszere. Létrejött a természettudomány-környezettan szak, más néven az integrált természettudományok szak (Z-szak), ami a fizika, kémia, biológia és földrajz oktatására egyaránt feljogosító képzési forma.

Így csupán a klasszikus természettudományos szakok létszámainak vizsgálata igencsak félrevezető, hiszen teljesen racionális módon egyre több hallgató ezt a szélesebb körben tanításra feljogosító szakot választja, és ennek birtokában tanít fizikát, kémiát, biológiát vagy földrajzot. A cikk ezzel sem foglalkozott, pedig ez a szak 2018-ban még nem létezett

– húzta alá.

Az államtitkár kiemelte, hogy a Népszava cikke azt sem veszi figyelembe, hogy a 2020-ban bevezetett NAT érdemben csökkentette a tanulói óraterhelést. Az alsó tagozaton a környezetismeret heti két órával, a biológia, fizika, kémia és földrajz tantárgyak óraszáma pedig heti egy-egy órával csökkent. Maruzsa megjegyezte, hogy ezt a cikkben úgy említik, mint a Magyar Kémikusok Egyesületének harmincéves távlatra visszanyúló nyilatkozatát.