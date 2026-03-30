Álhírek terjednek a tanárhiányról, az államtitkár szembesítette a valósággal a baloldali médiát

Részletesen cáfolta Maruzsa Zoltán a Népszava cikkének állításait, miszerint csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma. Az államtitkár tudatta, hogy a baloldali lap nem vett figyelembe több fontos statisztikát és a képzési rendszer átalakítását sem. Összességében több mint 18 ezer főállású természettudományos tanár van a magyar köznevelésben.

Máté Patrik
2026. 03. 30. 5:17
Iskola - illusztráció Havran Zoltán
– Az írás a tények részleges figyelmen kívül hagyása mellett készült, egy 2018-as és egy 2025-ös adatsor egyszerű összenézésével – fogalmazott lapunknak Maruzsa Zoltán, miután a Népszava arról írt, hogy hét év alatt összesen 21 százalékkal csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára közölte: a teljes baloldali média által átvett írás figyelmen kívül hagyta, hogy a köznevelési információs rendszerben (KIR) szereplő 2018-as és 2025-ös statisztikai létszámadatok nem összevethetők.

Maruzsa Zoltán tisztázta a Népszava félrevezető írását (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Tekintettel arra, hogy 2020. július 1-jétől a szakképző intézmények nyilvántartását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezeti, a KIR 2020-tól kizárólag a köznevelési intézmények adatait tartalmazza.

A szakképzésben dolgozó pedagógusok a 2018-as adatsorban még szerepelnek, a 2025-ös adatokban viszont már nem. Tehát almát a körtével hasonlítottak össze

– tette hozzá az államtitkár.

 

Fontos tényeket hallgatott el a Népszava

Maruzsa Zoltán szerint a megjelent írás azt sem veszi figyelembe, hogy átalakult a képzési szerkezet és a foglalkoztatás szabályrendszere. Létrejött a természettudomány-környezettan szak, más néven az integrált természettudományok szak (Z-szak), ami a fizika, kémia, biológia és földrajz oktatására egyaránt feljogosító képzési forma.

Így csupán a klasszikus természettudományos szakok létszámainak vizsgálata igencsak félrevezető, hiszen teljesen racionális módon egyre több hallgató ezt a szélesebb körben tanításra feljogosító szakot választja, és ennek birtokában tanít fizikát, kémiát, biológiát vagy földrajzot. A cikk ezzel sem foglalkozott, pedig ez a szak 2018-ban még nem létezett

– húzta alá.

Az államtitkár kiemelte, hogy a Népszava cikke azt sem veszi figyelembe, hogy a 2020-ban bevezetett NAT érdemben csökkentette a tanulói óraterhelést. Az alsó tagozaton a környezetismeret heti két órával, a biológia, fizika, kémia és földrajz tantárgyak óraszáma pedig heti egy-egy órával csökkent. Maruzsa megjegyezte, hogy ezt a cikkben úgy említik, mint a Magyar Kémikusok Egyesületének harmincéves távlatra visszanyúló nyilatkozatát.

– Azt nem is mulasztják el leírni, hogy a tananyag nem csökkent, pedig csökkent, de azt a következtetést már elfelejtik levonni, hogy a tantervi változásokból következően valóban kevesebb természettudományos tanárra van szükség 2025-ben, mint 2018-ban volt – fűzte hozzá.

 

Jelentős számú természettudományos tanár van a köznevelésben

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a cikk írója nem azt a statisztikát vizsgálta, amiből megállapítható, hány tanár rendelkezik az adott szakon szakképzettséggel, hanem azt, hogy hányan tanítják az adott tantárgyat, ami nem ugyanaz. A cikk megállapítása szerint a 2025 októberi statisztika alapján 2305 fő tanított fizikát (függetlenül attól, hogy milyen szakképzettséggel rendelkezett).

A KIR személyi nyilvántartás szerint a köznevelés rendszerében ugyanekkor 3623 fő rendelkezett a fizika tanítására feljogosító szakképzettséggel. Tehát akár többen is taníthattak volna

– rögzítette Maruzsa Zoltán.

A Népszava írása szerint 2025 októberében 2962 fő tanított biológiát, azonban az államtitkár kiemelte, hogy a nyilvántartás alapján valójában 4939 fő rendelkezett biológia tanítására feljogosító szakképzettséggel. Továbbá az adatok szerint tavaly októberben földrajz szakképzettséggel 5313 fő, kémia szakképzettséggel 3090 fő, ezeken felül pedig az integrált természettudomány oktatására feljogosító szakképzettséggel 1056 fő rendelkezett.

Ez azt jelenti, hogy összességében több mint 18 ezer főállású természettudományos tanár van a magyar köznevelésben

– tudatta az államtitkár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
