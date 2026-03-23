Tragédia: tizenhárom éves nagyszékelyi kislány a pincehelyi vonatbaleset áldozata

Tragikus baleset történt szombaton délután Pincehely közelében, ahol a Mecsek intercity elgázolt egy síneken fekvő embert – írja a Teol.
A vonat vezetője hiába észlelte az áldozatot a vasútállomástól mintegy 500 méterre, a szerelvényt már nem tudta időben megállítani. Később kiderült, hogy
az elhunyt egy tizenhárom éves nagyszékelyi kislány.
A tragédia híre mély megdöbbenést keltett Nagyszékelyen és a környező településeken egyaránt. Várkonyi Zoltán polgármester nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy
értetlenül áll az eset előtt, mivel a kislány rendezett körülmények között élő családból származott.
A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset pontos körülményeit.
A tragédiáról ide kattintva további részleteket tudhat meg a Teol cikkéből.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata, joga van a segítséghez!
Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.
