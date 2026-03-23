Merkel lehallgatása kísértetiesen hasonlít a Szijjártó Péter elleni illegális akcióhoz

Az akkori NSA-lehallgatások kapcsán megjelenik egy Panyi Szabolcshoz is köthető szereplő – mutatott rá elemzésében a Tűzfalcsoport.

2026. 03. 23. 15:37
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
Angela Merkel lehallgatása kísértetiesen hasonlít a magyar külügyminiszter elleni illegális akcióhoz – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog szerint az akkori NSA-lehallgatások kapcsán megjelenik egy Panyi Szabolcshoz is köthető szereplő.

Athén, 2025. július 2. Angela Merkel volt német kancellár nyilvános beszélgetésen vesz részt a Kathimerini görög újság főszerkesztőjével a Szabadság: Visszaemlékezések 1954-2021 című memoárjának görögországi megjelenése alkalmából egy athéni kulturális központban 2025. július 2-án. MTI/EPA/ANA-MPA/Alexandrosz Beltesz
Mint arról beszámoltunk , titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A kapott hangfelvétel szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a történetben. Orbán Viktor miniszterelnök azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben.

A Tűzfalcsoport elemzésében felidézte, Edward Snowden 2013-ban hozta nyilvánosságra az NSA (amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség) globális megfigyelési programjait, amelyek között kiemelkedő botrányt okozott Angela Merkel német kancellár mobiltelefonjának lehallgatása.

Íme a legfontosabb konkrét részletek az ügyről, az akkori Snowden-dokumentumok és a korabeli riportok alapján:

  • A lehallgatás 2002-től kezdődött (még mielőtt Merkel kancellár lett volna, akkor még CDU-elnök volt), és 2013 nyaráig tartott (a Der Spiegel szerint legalább 2002–2013 között aktív volt).
  • Merkel személyes mobiltelefonját (nem a hivatalos, titkosított kormányzati készüléket), amit főleg pártbeli, miniszteri és bizalmas beszélgetésekre használt. Ez a készülék SMS-ekre és normál hívásokra szolgált.
  • A Der Spiegel 2013. október 23-án publikált egy NSA-s dokumentumot (egy úgynevezett „selector” rekordot), ami Merkel telefonszámát tartalmazta mint megfigyelési célpontot („GE Chancellor Merkel”). Ez a szám egy speciális NSA-adatbázisban szerepelt, a megfigyelést az S2C32 egység végezte.
  • Nagy valószínűséggel az amerikai nagykövetségről Berlinben (Special Collection Service – SCS egység segítségével), ami egy közös NSA–CIA-egység, amely nagykövetségeken belül működik és mobilhálózatokat céloz meg közelről. 
  • A WikiLeaks publikált három NSA-intercept jelentést Merkel beszélgetéseiről, amelyek TOP SECRET//COMINT besorolásúak, azaz nagyon érzékeny SIGINT-termékek. Ezek nem teljes beszélgetésmásolatok, hanem az NSA által készített összefoglalók és kulcsrészletek a lehallgatott kommunikációból.

A három konkrét intercept tartalma (részletek a WikiLeaks oldaláról és a korabeli riportokból):

  1. 2009. február – Merkel a nemzetközi pénzügyi válságról beszélt: kritizálta az USA Federal Reserve-jét, hogy „kockázatokat vállal” a válságkezelésben. Emellett említette, hogy Kínát be akarja vonni az IMF-be nagyobb szerepben.
  2. 2009. március – Merkel beszélgetése az Egyesült Arab Emírségek koronahercegével Iránról: Merkel magánvéleményét az Obama-adminisztráció Irán-politikájáról tolmácsolta (privát kritikák Obamáról és az iráni kapcsolatokról).
  3. 2011. augusztus 28. – Merkel két tanácsadójával (Helge Hassold és Albrecht Morgenstern) a görög eurózóna-válságról: Merkel „tanácstalan” volt két lehetséges intézkedés között a görög válságkezelésben, és a görög pénzügyi helyzet fenntarthatóságáról beszélt.

A Tűzfalcsoport érdekességként megjegyzi, hogy Angela Merkel 2013. október 23-án telefonon számonkérte Barack Obamát. Obama tagadta, hogy tudott volna róla, és megígérte, hogy Merkel telefonját a jövőben nem figyelik. Merkel a Stasihoz hasonlította az NSA-t.

Hogyan kapcsolódik ez Panyi Szabolcshoz?

Az oknyomozó blog rámutatott, az amerikai külügyminisztérium egyik jegyzőkönyve leplezte le Panyi Szabolcs „különleges kapcsolatait”. 2022 februárjában az amerikai külügyminisztérium rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Anne Neuberger, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács helyettes nemzetbiztonsági tanácsadójának vezetésével. A tájékoztató középpontjában a kiberbiztonság és az orosz agresszió elleni védekezés állt, különös tekintettel az orosz–ukrán konfliktus kiberháborús aspektusaira és az európai NATO-tagállamok védelmi intézkedéseire.

A sajtótájékoztató résztvevői között megjelent Panyi Szabolcs is

– írja a Tűzfalcsoport. A magyar újságíró nemcsak hogy megjelent, de az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács helyettese különleges figyelemben részesítette:

a több külföldi résztvevő közül őt egyedül saját anyanyelvén, tehát magyarul köszöntötte, és barátságos, bensőséges hangnemben fordult hozzá.

A jegyzőkönyv szerint a következő módon üdvözölte: „Szabolcs, hogy van?” (ezt magyarul mondta), majd hozzátette: „Köszönöm, hogy ma itt van.” Ez a közvetlen, barátságos hangnem kirívó volt, mivel más résztvevőkkel nem beszélt hasonló stílusban – jegyezte meg az oknyomozó blog.

A Tűzfalcsoport elemzésében felhívta a figyelmet, hogy Anne Neuberger 2009-ben csatlakozott az NSA-hoz, és a Snowden-botrány (2013 nyár) utáni időszakban emelkedett fel gyorsan a ranglétrán – éppen a kárelhárítás és reformok idején.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

