Merkel lehallgatása kísértetiesen hasonlít a Szijjártó Péter elleni illegális akcióhoz

Angela Merkel lehallgatása kísértetiesen hasonlít a magyar külügyminiszter elleni illegális akcióhoz – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog szerint az akkori NSA-lehallgatások kapcsán megjelenik egy Panyi Szabolcshoz is köthető szereplő.

Mint arról beszámoltunk , titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A kapott hangfelvétel szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a történetben. Orbán Viktor miniszterelnök azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben.

A Tűzfalcsoport elemzésében felidézte, Edward Snowden 2013-ban hozta nyilvánosságra az NSA (amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség) globális megfigyelési programjait, amelyek között kiemelkedő botrányt okozott Angela Merkel német kancellár mobiltelefonjának lehallgatása.

Íme a legfontosabb konkrét részletek az ügyről, az akkori Snowden-dokumentumok és a korabeli riportok alapján:

A lehallgatás 2002-től kezdődött (még mielőtt Merkel kancellár lett volna, akkor még CDU-elnök volt), és 2013 nyaráig tartott (a Der Spiegel szerint legalább 2002–2013 között aktív volt).

Merkel személyes mobiltelefonját (nem a hivatalos, titkosított kormányzati készüléket), amit főleg pártbeli, miniszteri és bizalmas beszélgetésekre használt. Ez a készülék SMS-ekre és normál hívásokra szolgált.

A Der Spiegel 2013. október 23-án publikált egy NSA-s dokumentumot (egy úgynevezett „selector” rekordot), ami Merkel telefonszámát tartalmazta mint megfigyelési célpontot („GE Chancellor Merkel”). Ez a szám egy speciális NSA-adatbázisban szerepelt, a megfigyelést az S2C32 egység végezte.

Nagy valószínűséggel az amerikai nagykövetségről Berlinben (Special Collection Service – SCS egység segítségével), ami egy közös NSA–CIA-egység, amely nagykövetségeken belül működik és mobilhálózatokat céloz meg közelről.

A WikiLeaks publikált három NSA-intercept jelentést Merkel beszélgetéseiről, amelyek TOP SECRET//COMINT besorolásúak, azaz nagyon érzékeny SIGINT-termékek. Ezek nem teljes beszélgetésmásolatok, hanem az NSA által készített összefoglalók és kulcsrészletek a lehallgatott kommunikációból.

A három konkrét intercept tartalma (részletek a WikiLeaks oldaláról és a korabeli riportokból):

2009. február – Merkel a nemzetközi pénzügyi válságról beszélt: kritizálta az USA Federal Reserve-jét, hogy „kockázatokat vállal” a válságkezelésben. Emellett említette, hogy Kínát be akarja vonni az IMF-be nagyobb szerepben. 2009. március – Merkel beszélgetése az Egyesült Arab Emírségek koronahercegével Iránról: Merkel magánvéleményét az Obama-adminisztráció Irán-politikájáról tolmácsolta (privát kritikák Obamáról és az iráni kapcsolatokról). 2011. augusztus 28. – Merkel két tanácsadójával (Helge Hassold és Albrecht Morgenstern) a görög eurózóna-válságról: Merkel „tanácstalan” volt két lehetséges intézkedés között a görög válságkezelésben, és a görög pénzügyi helyzet fenntarthatóságáról beszélt.

A Tűzfalcsoport érdekességként megjegyzi, hogy Angela Merkel 2013. október 23-án telefonon számonkérte Barack Obamát. Obama tagadta, hogy tudott volna róla, és megígérte, hogy Merkel telefonját a jövőben nem figyelik. Merkel a Stasihoz hasonlította az NSA-t.