Ez már minden határon túlmegy: Alekosz részegen az utcán akar lövöldözni, ha nyer a Tisza

Nagy Alekosz egy podcastben a választás napjára vonatkozó terveiről beszélt, többek között alkoholfogyasztásról és szivarokról, majd olyan kijelentést tett, hogy riasztópisztollyal lövöldözne az utcán – írja az Index.

A magát megmondóemberként pozicionáló celeb a Súlytalan YouTube-csatorna műsorának vendége volt, ahol a választás várható eredményéről és az utána következő terveiről beszélt. Úgy fogalmazott:

Úgy berúgok, már déltől elkezdem, Chivast fogok inni, 12 évest. Öt szivarral készülök, hogy kitartson hajnalig.

Az egykori valóságshow-szereplő hozzátette: ha a Tisza Párt megnyeri a választást, előveszi a riasztópisztolyát, kimegy az utcára, és lövöldözni fog.