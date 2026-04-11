Bohár Dániel: A tiszások szerint megyek a levesbe!

Úton Balassagyarmat felé Érsekvadkertnél a kampánybusz ellen kirohant egy tiszás hívő. Bohár Dániel, a Patrióta riportere erről osztott meg egy videót közösségi oldalán:
A riporter a következő kommentet fűzte videójához:
A tiszások szerint megyek a levesbe!
A kampányhajrában a miniszterelnök azt kérte a Fidesz támogatóitól, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége. A miniszterelnök arra bíztat mindenkit, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére legyen meg az egymillió kézfogás.
