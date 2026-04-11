Nagy Feró és Lázár János is kezet fogott

Óriási tömeg várta Orbán Viktort a kampányhajrában elindult buszos országjáró körútja első állomásán, Vácon is. A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot. Lázár János tárcavezető a közösségi oldalára töltött fel fotókat a helyszínről, melyek között szerepel egy kép, amelyen Nagy Feróval fog kezet.

Nagy Feró Kossuth-díjas magyar énekes, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere is ott volt a Fidesz kampányzáró körútjának váci állomásán. Lázár János a következőt írta fotója mellé:

Vasárnap Vácon is a Fidesz a biztos választás! Nem kérünk a háborúból! Hajrá, Orbán Viktor!

A miniszterelnök indulás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

A szombat estét kampányzáró gyűléssel zárja a miniszterelnök Budapesten a Szentháromság téren.