Deák Dániel: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, első ránézésre a Fidesz számára kedvező a tendencia.

2026. 04. 12. 19:35
– Magyarország választott, egy már biztos: rekordmagas lett a részvétel a 2026-os parlamenti választáson, 18 óra 30 percig a választásra jogosultak közel 78 százaléka adta le a voksát.  Ez azt mutatja, hogy Magyarország minden ellentétes állítással szemben egy virágzó demokrácia, ahol a választók széles rétege legitim felhatalmazást ad a győztes politikai erőnek – jelentette ki a politológus. 

A mellékelt ábrán érdekes tendencia látszódik: míg délelőtt soha nem látott mértékű volt a részvétel, addig a délutáni idősávokban ezzel szemben még soha nem vettek részt olyan kevesen a voksoláson, mint most. Ez összefüggésben állhat azokkal a hozzám is eljutott információkkal, miszerint a tiszás szavazóknak azt üzenték, hogy délelőtt 11 óráig menjenek el szavazni, emiatt ugorhatott meg a délelőtti idősávokban nagyon a részvétel, míg délután jóval alacsonyabb lett.

Deák szerint emellett a részvételi adatokból az is látszik, a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett, ami első ránézésre a Fidesz számára kedvező tendencia.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu