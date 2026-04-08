Dezinformációs kampányba kezdtek külföldi csoportok, az utcai erőszaknak is megágyaznak

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint külföldi hátterű csoportok és nyomásgyakorló szervezetek próbálják megrendíteni a magyar társadalom választásokba vetett bizalmát. Úgy vélik céljuk a destabilizáció, vagy akár az utcai erőszak lehetőségének megteremtése is.

2026. 04. 08. 22:45
A Szuverenitásvédelmi Hivatal által beazonosított dezinformációs kampány legaktívabb résztvevője a frissen alapított De! Akcióközösség Egyesület. Az egyesület influenszerekkel és tartalomgyártókkal együttműködve terjeszt egy filmet, amely azt a látszatot kelti, hogy a kormánypártok választási csalást készülnek elkövetni. Miközben az egyesület őrszemeket toboroz azokra a helyszínekre, amelyeket választási csalással fenyegetettnek nevez, adatbázist épít a jelentkezőkből – jegyzi meg a hivatal.

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-listavezetőjének országjáró körútja.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Zoltán Havran

 

Hozzátették: a De! – amelynek vezetői egyértelműen a Tisza Párthoz kapcsolódnak – már az angol nyelvű nemzetközi jelenlétre is felkészült, az adományokat pedig egy nemzetközi online felületen gyűjti. Ez jelentősen megkönnyíti a nehezen ellenőrizhető külföldi pénzek beáramlását. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy 

a magyar választási rendszer elleni erősödő támadások egy összehangolt, külföldről finanszírozott művelet részeként próbálják megingatni a társadalmi bizalmat. Céljuk a destabilizáció, a magyar választási rendszer hitelének rombolása, valamint az utcai erőszak lehetőségének megteremtése 

– olvasható az SZH közleményében.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
