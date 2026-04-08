Dezinformációs kampányba kezdtek külföldi csoportok, az utcai erőszaknak is megágyaznak

A Szuverenitásvédelmi Hivatal által beazonosított dezinformációs kampány legaktívabb résztvevője a frissen alapított De! Akcióközösség Egyesület. Az egyesület influenszerekkel és tartalomgyártókkal együttműködve terjeszt egy filmet, amely azt a látszatot kelti, hogy a kormánypártok választási csalást készülnek elkövetni. Miközben az egyesület őrszemeket toboroz azokra a helyszínekre, amelyeket választási csalással fenyegetettnek nevez, adatbázist épít a jelentkezőkből – jegyzi meg a hivatal.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Hozzátették: a De! – amelynek vezetői egyértelműen a Tisza Párthoz kapcsolódnak – már az angol nyelvű nemzetközi jelenlétre is felkészült, az adományokat pedig egy nemzetközi online felületen gyűjti. Ez jelentősen megkönnyíti a nehezen ellenőrizhető külföldi pénzek beáramlását. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy

a magyar választási rendszer elleni erősödő támadások egy összehangolt, külföldről finanszírozott művelet részeként próbálják megingatni a társadalmi bizalmat. Céljuk a destabilizáció, a magyar választási rendszer hitelének rombolása, valamint az utcai erőszak lehetőségének megteremtése

– olvasható az SZH közleményében.