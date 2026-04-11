Elkeserítő jövő lehetőségét villantotta fel a tiszás koncert

Balassagyarmaton is nem tetszésüknek adtak hangot az emberek a pénteki tiszás koncert kapcsán, ahol heremutogatásra is sor került az egyik előadó részéről. Elszabadultak az indulatok tömegrendezvény után is, a szemérmetlen magamutogatás mellett voltak transzvesztiták, de nyilvános vizelés is – döbbenetes jelenetek láttak napvilágot az estéről.

Bohár Dániel a Patrióta riportere a tömegrendezvényről kérdezte a balassagyarmati embereket, erről osztott meg egy videót közösségi oldalán. Egy édesanya úgy nyilatkozott:

Felháborító! Egy ilyen stílusú jövőt elképzelni az országnak, nagyon elkeserítő, hogy hová fajulunk. Ez a jövő? Ez elkeserítő!

A miniszterelnök az egymillió kézfogás napja részeként járja az országot szombaton. Útjuk során Balassagyarmatra érkeztek.