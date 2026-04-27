Ma alakul meg a Fidesz új frakciója, nagy nevek vonulnak vissza

Kérdés, hogy kik maradhatnak esetlegesen képviselők a nagy öregek közül, az viszont bizonyos, hogy tegnap bejelentette visszavonulását Kósa Lajos. A Fidesz alelnöke kijelentette:

A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként.

Vasárnap délelőtt Bánki Erik is bejelentette, hogy visszavonul a politikai élettől. A Fidesz regionális pártigazgatója elmondta, hogy nem veszi fel a mandátumát, és nem lesz tagja a hamarosan megalakuló, új Országgyűlésnek.

Szintén a visszalépést választhatja a KDNP több prominens politikusa is. Latorcai János, az Országgyűlés eddigi alelnöke, Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes, valamint Soltész Miklós államtitkár sem veheti fel a mandátumát sajtóértesülések szerint. Latorcai János a 24.hu-nak úgy fogalmazott: a döntés mögött a fiatalítás szándéka áll, ennek jegyében adják át helyüket más politikusoknak. A kereszténydemokraták frakciója várhatóan nyolcfősre csökken, vezetését pedig Rétvári Bence veheti át.

Az a Fidesz vezetői számára is egyértelmű, hogy teljes megújulás kell, ha valaha vissza akar térni a hatalomba a párt. Ez egy hosszú folyamat lesz, aminek az első lépése lehet a frakció teljes átalakítása.