FideszGulyás GergelyOrszággyűlésfidesz frakcióOrbán Viktorparlament

Ma alakul meg a Fidesz új frakciója, nagy nevek vonulnak vissza

Ma megalakul a Fidesz parlamenti frakciója, amely a párt megújulásának eső állomása lesz. Egyelőre a frakció összetétele nem ismert, csak azt tudni, hogy kik fognak biztosan hiányozni a Fidesz-frakcióból és az, hogy Gulyás Gergely fogja vezetni.

Erős Hunor
2026. 04. 27. 5:30
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Kérdés, hogy kik maradhatnak esetlegesen képviselők a nagy öregek közül, az viszont bizonyos, hogy tegnap bejelentette visszavonulását Kósa Lajos. A Fidesz alelnöke kijelentette: 

A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként.

Vasárnap délelőtt Bánki Erik is bejelentette, hogy visszavonul a politikai élettől. A Fidesz regionális pártigazgatója elmondta, hogy nem veszi fel a mandátumát, és nem lesz tagja a hamarosan megalakuló, új Országgyűlésnek.

Szintén a visszalépést választhatja a KDNP több prominens politikusa is. Latorcai János, az Országgyűlés eddigi alelnöke, Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes, valamint Soltész Miklós államtitkár sem veheti fel a mandátumát sajtóértesülések szerint. Latorcai János a 24.hu-nak úgy fogalmazott: a döntés mögött a fiatalítás szándéka áll, ennek jegyében adják át helyüket más politikusoknak. A kereszténydemokraták frakciója várhatóan nyolcfősre csökken, vezetését pedig Rétvári Bence veheti át. 

Az a Fidesz vezetői számára is egyértelmű, hogy teljes megújulás kell, ha valaha vissza akar térni a hatalomba a párt. Ez egy hosszú folyamat lesz, aminek az első lépése lehet a frakció teljes átalakítása. 

Borítókép: A Fidesz eredményváró rendezvénye (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
