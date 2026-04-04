Fizetős egészségügyet akar a Tisza, a gyerekek után is kellene fizetni az ellátásért + videó

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus megszorításokat hajtana végre, amelyek középpontjában az egészségügy teljes átalakítása áll − írja az Ellenpont.

A párt felszámolná az állami társadalombiztosítást és helyét külföldi magánbiztosítók vennék át, akik pénzért nyújtanának szolgáltatást. Ez azt jelentené, hogy sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek, sőt a szülőknek a gyerekek után is fizetniük kellene. A kórházak bezárását és kórházi ágyak megszüntetését is tervezik, miként erről már több tiszás szakértő is beszélt korábban.

A tervet olyan, a párt körül feltűnt szakemberek fémjelzik, mint Kóka János, aki a kórházak felének bezárását szorgalmazta, vagy Kincses Gyula, a vizitdíj atyja.

Az egyik legsúlyosabb terv, hogy megszüntetnék az állami társadalombiztosítás rendszerét, és az egészségügyet külföldi biztosítók kezébe adnák. Ez azt jelentené, hogy nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek számára sem lenne ingyenes az orvosi ellátás, a szülőknek pedig külön biztosítást kellene fizetniük a gyermekeik után is.

Az életmentő sürgősségi ellátáson kívül szinte minden egészségügyi szolgáltatásért fizetni kellene, és az embereket drága, külföldi kiegészítő biztosítások megkötésére kényszerítenék. A kiszivárgott tervek szerint a nyugdíjak és az egészségügyi ellátás hátterét sem az állam biztosítaná, hanem magánnyugdíjpénztárak és biztosítók, ráadásul a jelenleginél jóval magasabb költségek mellett. Egyes számítások alapján

a mostani szintű ellátásért akár a jövedelem jelentős részét is ki kellene fizetni.

A tervek alapján azok, akik nem tudnák fizetni a szükséges díjakat, gyengébb minőségű ellátásban részesülhetnének, vagy akár el is utasíthatnák őket az intézmények, illetve teljes árat kellene fizetniük a kezelésekért. Ez különösen a gyermekek ellátását sodorhatná veszélybe.

Jelenleg minden 18 év alatti gyermek automatikusan jogosult egészségügyi ellátásra, amennyiben a szülők rendelkeznek érvényes társadalombiztosítással, így számukra az ellátás ingyenes. A tiszás tervek ezt a rendszert is megszüntetnék, és ezzel alapjaiban változtatnák meg a jelenlegi ellátási modellt.