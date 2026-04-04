Fizetős egészségügyet akar a Tisza, a gyerekek után is kellene fizetni az ellátásért + videó

A Tisza Párt tervei szerint megszűnhet az állami társadalombiztosítás és fizetőssé válhat az egészségügy. A változások különösen az időseket és a családokat érintenék érzékenyen, több rászoruló nem tudná megfizetni az ellátás díját. Bár Magyar Péter pártja tagad, annak idején a Gyurcsány-kormány is cáfolta a vizitdíjat, aztán mégis bevezették.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 13:51
Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus megszorításokat hajtana végre, amelyek középpontjában az egészségügy teljes átalakítása áll − írja az Ellenpont.

A párt felszámolná az állami társadalombiztosítást és helyét külföldi magánbiztosítók vennék át, akik pénzért nyújtanának szolgáltatást. Ez azt jelentené, hogy sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek, sőt a szülőknek a gyerekek után is fizetniük kellene. A kórházak bezárását és kórházi ágyak megszüntetését is tervezik, miként erről már több tiszás szakértő is beszélt korábban.

A tervet olyan, a párt körül feltűnt szakemberek fémjelzik, mint Kóka János, aki a kórházak felének bezárását szorgalmazta, vagy Kincses Gyula, a vizitdíj atyja.

Az egyik legsúlyosabb terv, hogy megszüntetnék az állami társadalombiztosítás rendszerét, és az egészségügyet külföldi biztosítók kezébe adnák. Ez azt jelentené, hogy nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek számára sem lenne ingyenes az orvosi ellátás, a szülőknek pedig külön biztosítást kellene fizetniük a gyermekeik után is.

Az életmentő sürgősségi ellátáson kívül szinte minden egészségügyi szolgáltatásért fizetni kellene, és az embereket drága, külföldi kiegészítő biztosítások megkötésére kényszerítenék. A kiszivárgott tervek szerint a nyugdíjak és az egészségügyi ellátás hátterét sem az állam biztosítaná, hanem magánnyugdíjpénztárak és biztosítók, ráadásul a jelenleginél jóval magasabb költségek mellett. Egyes számítások alapján

a mostani szintű ellátásért akár a jövedelem jelentős részét is ki kellene fizetni.

A tervek alapján azok, akik nem tudnák fizetni a szükséges díjakat, gyengébb minőségű ellátásban részesülhetnének, vagy akár el is utasíthatnák őket az intézmények, illetve teljes árat kellene fizetniük a kezelésekért. Ez különösen a gyermekek ellátását sodorhatná veszélybe.

Jelenleg minden 18 év alatti gyermek automatikusan jogosult egészségügyi ellátásra, amennyiben a szülők rendelkeznek érvényes társadalombiztosítással, így számukra az ellátás ingyenes. A tiszás tervek ezt a rendszert is megszüntetnék, és ezzel alapjaiban változtatnák meg a jelenlegi ellátási modellt.

A megszorítások hátterében az áll, hogy a Tisza leválna az olcsó orosz energiáról és támogatná Ukrajna 90 milliárd eurós háborús hitelét. Emiatt készülnek a rezsicsökkentés és a védett benzinár megszüntetésére is, akár ezer forint feletti literenkénti benzinárral.

Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum hitelességét, nem árt felidézni, hogy

a Gyurcsány-kormány annak idején ugyancsak tagadta a vizitdíjat a választások előtt, majd mégis bevezette.

A Tisza Párt nem csak az egészségügyben tervez radikális átalakítást, hanem teljesítené az olyan brüsszeli elvárásokat is, mint az szja és a társasági adó emelése, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
