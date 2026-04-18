Választás 2026energiaválságorosz-ukrán háború

Globál Nógrádi Györggyel – Így borította a sakktáblát Európában a magyar választás eredménye + videó

A magyar parlamenti választás eredménye fenekestől felforgathatja a komplett európai politikát. Hogyan tovább Európában, milyen veszély leselkedik az emberekre, mi változik egyáltalán a nemzetközi színtéren? Nógrádi György elemzi az elmúlt napok eseményeit.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 9:23
A magyar parlamenti választás eredményétől hangos Európa, ahol a teljesen új helyzettel több tagállam is képtelen mit kezdeni. Nógrádi György kiemelte, hogy azoknak az európai kormányfőknek, akik bebújtak a magyar kormány mögé a kényes témákban, már fel kell vállalniuk a véleményüket és bele kell állniuk a csatába az uniós csúcsokon. 

Válságok sokasága sújtja Európát

Nógrádi György megjegyezte, hogy ezalatt egyre nagyobb problémák sújtják a kontinenst. Óriási pénzügyi és energiaválság is fenyeget, ennek ellenére tovább öntik a pénzt Ukrajnába.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy kiderült, az amerikaiaknak is visszaosztottak abból a pénzből, amit a demokraták Ukrajnának adtak az évek alatt, innentől kezdve pedig nehéz nem arra gondolni, hogy a brüsszeli vezetőknek is jutott a visszaosztott pénzből. Most már tudjuk, hova tűnt az amerikai segélyek harmada.

Ha mindez nem lenne elég, Európa nem csupán célpontja, hanem egyre inkább meghatározó működési terepe is a terrorizmus finanszírozásának. A nyitott gazdasági környezet, a nem kellően szigorú ellenőrzések és a jogi kiskapuk együttesen olyan feltételeket teremtenek, amelyek kifejezetten kedveznek a nemzetközi hálózatok működésének. A szakértő kiemelte, hogy

rengeteg alvóügynök van most is Európa-szerte, a közel-keleti konfliktus és az afrikai fegyveres konfliktusok újabb migrációs hullámokat szabadíthatnak az európai országokra.

Kifogyóban az olaj

Eközben Európának már csak néhány hétre elegendő olajkészlete maradt, az Öböl menti térségből pedig még hosszú ideig nem érkezhet energiahordozó, az EU ugyanakkor továbbra is elutasítja az orosz olaj behozatalát. Ráadásul a NATO egységét is rendesen próbára teszi az iráni háború, egyre nagyobbnak tűnik a repedés Donald Trump és egyes európai vezetők között a szövetségen belül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojeleksiker

