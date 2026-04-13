Halálos áldozatot követelt a felelőtlen előzés

A balesetet okozó személyautó sofőrje a záróvonalon akart megelőzni három gépkocsit, amikor összeütközött a szemből, szabályosan érkező mikrobusszal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 8:27
Szörnyű baleset történt vasárnap a 6-os főúton, Apátvarasd térségében, ahol egy személyautó és egy kisteherautó frontálisan ütközött. A bama.hu a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudta, a baleset egy áldozatot is követelt.

A baleset helyszínére több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett (Forrás: bama.hu)

A kisteherautóban ketten ültek, a személyautóban pedig hárman – utóbbi járműben egy személy a helyszínen életét vesztette. A lap úgy tudja, hogy 

a személygépkocsi három autót előzött a záróvonalon, ekkor ütközött neki a szabályosan közlekedő mikrobusznak.

A személyautóban az egyik utas vesztette életét. A helyszínre a bonyhádi hivatásos tűzoltók mellett több mentőegység, valamint mentőhelikopter is érkezett.

Borítókép: Egy autó és egy kisbusz ütközött frontálisan a 6-os úton (Forrás: bama.hu)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu