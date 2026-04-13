Halálos áldozatot követelt a felelőtlen előzés

Szörnyű baleset történt vasárnap a 6-os főúton, Apátvarasd térségében, ahol egy személyautó és egy kisteherautó frontálisan ütközött. A bama.hu a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudta, a baleset egy áldozatot is követelt.

A baleset helyszínére több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett

A kisteherautóban ketten ültek, a személyautóban pedig hárman – utóbbi járműben egy személy a helyszínen életét vesztette. A lap úgy tudja, hogy

a személygépkocsi három autót előzött a záróvonalon, ekkor ütközött neki a szabályosan közlekedő mikrobusznak.

A személyautóban az egyik utas vesztette életét. A helyszínre a bonyhádi hivatásos tűzoltók mellett több mentőegység, valamint mentőhelikopter is érkezett.

