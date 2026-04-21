Hét vármegyében még ma leszakad az ég, jégesőre is számítani kell + térkép

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet – adta hírül a katasztrófavédelem.
Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat – fűzték hozzá. A HungaroMet a közösségi oldalán arról ír, hogy csapadékgócok vannak az ország felett, így a villámlást, mennydörgést apró szemű jég kísérheti, de átmenetileg a szél is feltámadhat.
Szegednél viharos, 86 km/h-s széllökést mértek, amelyet valószínűleg a térséget érintő záporokban létrejött erőteljes leáramlás okozott: a leáramló hideg légtest ilyen és ehhez hasonlóan száraz környező levegőben könnyedén fel tud gyorsulni rövid időn belül – fűzték hozzá.
A szokásos délutáni előrejelzéseükben azt írják, hogy a nap hátralevő részében eleinte erőteljes felhőképződés várható, majd éjszaka a Dunától keletre északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, másutt viszont nagy területen maradhat felhős az ég. Estig elszórtan, éjszaka már inkább csak a Dunántúlon várható zápor, kezdetben esetleg zivatar, szerdán csapadék nem valószínű.
Az északias szél a nappali órákban nagy területen lesz élénk, kedden északkeleten és nyugaton néhol erős lökések is lehetnek. Éjszakára jellemzően mérséklődik a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon +1 és +6, míg a Dunától keletre általában -3 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Talajmenti fagy a középső és a keleti tájakon sokfelé várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 13 és 17 fok között alakul. A Met.hu-n pedig hét megyére adtak ki figyelmeztetést zivatarok miatt, ezek: Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád-Csanád vármegye.
Szerdán alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyek időszakosan jobban összeállhatnak.
