Hét vármegyében még ma leszakad az ég, jégesőre is számítani kell + térkép

Szegednél viharos, 86 km/h-s széllökést mértek, amelyet valószínűleg a térséget érintő záporokban létrejött erőteljes leáramlás okozott: a leáramló hideg légtest ilyen és ehhez hasonlóan száraz környező levegőben könnyedén fel tud gyorsulni rövid időn belül – fűzték hozzá.

A szokásos délutáni előrejelzéseükben azt írják, hogy a nap hátralevő részében eleinte erőteljes felhőképződés várható, majd éjszaka a Dunától keletre északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, másutt viszont nagy területen maradhat felhős az ég. Estig elszórtan, éjszaka már inkább csak a Dunántúlon várható zápor, kezdetben esetleg zivatar, szerdán csapadék nem valószínű.